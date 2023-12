Bill Gates não foi a única estrela do mundo da tecnologia a dar dicas de leituras para este fim de 2023. Tim Cook, CEO da Apple, também abriu sua lista de recomendação de obras de um jeito bastante pop: o empresário revelou os livros mais relevantes para sua formação durante um bate-papo com a cantora Dua Lipa.

Na conversa, registrada no podcast “Dua Lipa: At Your Service”, gravado na sala de estar da casa da cantora, Cook falou sobre colegas de trabalho, sonhos de infância e como os livros fizeram parte de seu crescimento — além do podcast, produzido pelo grupo BBC, a britânica comanda um clube do livro chamado “Service95 Book Club”.

Entre os títulos escolhidos pelo CEO da Apple estão biografias, livros de negócios e literatura — “O Sol é para todos”, clássico de Harper Lee, que também figura na estante de preferidos de Dua. Veja a lista:

“O Sol é para todos”, de Harper Lee

“O Sol é para todos”, de Harper Lee Foto: Editora José Olympio/Divulgação

Considerado um clássico da literatura americana, “O Sol é para todos” foi publicado pela primeira vez em 1960 e relata o ambiente rural do sul dos EUA pela visão de Scout, uma menina de seis anos de idade.

A história passa pela vida da família de Scout, sua vivência com amigos e o contexto americano de preconceito racial e social da época, enquanto seu pai, advogado, trabalha em um caso de defesa de um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca em Maycomb.

Editora: José Olympio/Record

Páginas: 350

Idioma: Português

Preço: R$ 70

“A marca da vitória”, de Phil Knight

“A marca da vitória”, de Phil Knight Foto: Editora Sextante/Divulgação

A conhecida biografia do criador da Nike entrou para a lista de Cook como um livro de aprendizados. De acordo com o empresário, “era para ser um livro sobre negócios, mas se tornou um livro sobre a vida”.

A autobiografia conta a trajetória de Phil Knight como um jovem empreendedor, que começou uma empresa de importação de tênis do Japão e a transformou em uma gigante do setor de vestuário.

Editora: Sextante

Páginas: 384

Idioma: Português

Preço: R$ 60

“O último sopro de vida”, de Paul Kalanithi

“O último sopro de vida”, de Paul Kalanithi Foto: Editora Sextante/Divulgação

Outra biografia escolhida por Cook é a de Paul Kalanithi, neurocirurgião que descobriu um câncer terminal aos 36 anos. No livro, Kalanithi conta a luta que enfrentou várias vezes como médico, agora como paciente e as etapas do tratamento até o diagnóstico de que seria impossível se recuperar da doença.

A obra foi lançada em 2016 e terminada pela esposa de Kalanithi, Lucy, após a morte do marido em 2015.

Editora: Sextante

Páginas: 176

Idioma: Português

Preço: R$ 35

“Eu sou Malala”, de Malala Yousafzai e Christina Lamb

“Eu sou Malala”, de Malala Yousafzai e Christina Lamb Foto: Companhia das Letras/Divulgação

Além de ter visto de perto o ativismo de Malala Yousafzai, o CEO da Apple é admirador, também, da biografia da paquistanesa. O livro, escrito a quatro mãos, é uma viagem pelos desafios de Malala em busca do direito de meninas e mulheres em um Paquistão dominado pelo grupo terrorista Taleban — em 2012, a ativista foi atingida na cabeça por um tiro quando voltava da escola.

O título também conta como Malala sobreviveu ao atentado e cresceu na luta pela educação ao redor do mundo. “Adoro a história de Malala e sua paixão pela educação de meninas. Trabalhamos com ela e o trabalho que ela faz é incrível”, afirmou Cook no podcast.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 360

Idioma: Português

Preço: R$ 47,92

Biografias de Martin Luther King Jr. e Bobby Kennedy

Biografia de Martin Luther king Jr. está entre as preferidas de Tim Cook Foto: AP / AP

Embora não tenha especificado quais autores escolheu para as biografias, Cook afirmou que gosta muito de ler livros sobre o ativista político Martin Luther King Jr e do ex-procurador geral dos EUA (e irmão do presidente John F. Kennedy) Bobby Kennedy.

“Adoro ler biografias de Martin Luther King e Bobby Kennedy e de algumas das grandes pessoas que estavam promovendo os direitos civis”, afirmou.