Twitter vs Threads: veja as semelhanças e diferenças entre as redes rivais

A rede social Threads foi lançada nesta quarta-feira, 5, e já alcançou a marca de 30 milhões de usuários. Concorrente do Twitter, o microblog foi desenvolvido pela Meta, empresa de Mark Zuckerberg que também é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp.

O novo aplicativo é semelhante ao Twitter em diversos aspectos, mas também possui suas peculiaridades. Uma das funções exclusivas de mais destaque é a possibilidade de integração e transferência de seguidores do Instagram, além da possibilidade de visualização ilimitada de publicações. Veja, a seguir, as principais semelhanças e diferenças entre Twitter e Threads.

Layout e funcionalidades do feed

No Twitter é possível acessar as abas “Para você”, “Seguindo” e outras que o próprio usuário pode criar, com assuntos de seu interesse. Abaixo de cada tuíte do feed há os botões de comentar, retuitar e curtir, seguidos por um ícone que indica o número de vezes que a publicação foi vista e um botão de compartilhar o tuíte (seja em mensagem direta dentro do próprio aplicativo ou em outras aplicações). No menu inferior, há um botão para publicar um tuíte e, abaixo, cinco botões: atualizar o feed, pesquisar, um atalho para os “espaços” (salas para transmissões e conversas ao vivo), notificações e mensagens diretas. O aplicativo também possui um menu lateral com mais opções.

O Layout do Threads é muito semelhante ao do Twitter. Como a do passarinho azul, você consegue visualizar os threads postados em texto e vídeo rolando a tela do smartphone para cima ou para baixo. Para atualizar e ver as novas postagens, é só segurar a tela para baixo. Na parte inferior da tela, você tem as opções de home, busca, nova thread, notificações e perfil. Até o momento, ainda não existe a aba de assuntos do momento (o famoso trending topics). Diferentemente do Twitter, o Threads também mostra postagens recomendadas para que usuário possa ver o que está acontecendo na rede. A rede não permite ver publicações apenas dos perfis seguidos pelo usuário, ao contrário do Twitter.

Como postar

É possível postar no Twitter utilizando o ícone “+” no canto inferior direito da tela. Na tela de edição do tuíte, há as opções de manter o conteúdo público ou de compartilhar apenas com a “roda do Twitter”, um grupo restrito de seguidores escolhido pelo usuário. Também é possível escolher quem pode responder à publicação, adicionar um Espaço e acrescentar áudio, fotos, GIFs, enquetes e localização. No canto inferior direito, é possível ver quão próximo o texto está do limite de caracteres e adicionar um tuíte ao fio. Também é possível adicionar um tuíte em menção a outro tuíte.

No Threads, postar uma thread, imagem ou vídeo tem mecanismo é semelhante ao do Twitter. O usuário deve acessar a opção central da parte inferior da tela e a partir daí pode começar a escrever uma publicação ou anexar uma mídia no ícone do clipse. Para curtir, comentar, compartilhar e repostar uma thread, segue a mesma dinâmica do Twitter. Assim como o Twitter, não é permitida a edição de uma publicação, mas, diferentemente do app do passarinho, não há hashtags.

Seguir, bloquear, deixar de seguir e silenciar

Para seguir alguém no Twitter é possível pesquisar pelo perfil na ferramenta de busca ou entrar no perfil de alguém que apareceu no feed por meio da foto. Dependendo das configurações do perfil da pessoa, ao seguir alguém, o usuário pode ativar notificações para os novos tuítes do perfil e mandar mensagens. A opção de bloquear aparece no menu acessado a partir do ícone de três pontos no canto superior do perfil em questão. A pessoa bloqueada não pode seguir nem enviar mensagens e as notificações dela não vão mais aparecer para o perfil que bloqueou. No mesmo menu é possível silenciar (deixar de ver posts na timeline e notificações do perfil, mas sem precisar parar de seguí-lo). Para deixar de seguir alguém, basta clicar no ícone de “seguindo”.

Ao fazer o primeiro login no Threads, automaticamente você puxa os seus seguidores do Instagram, mas isso só é possível se a pessoa criar uma conta no Thread. Outro modo de seguir a pessoa é você clicar no sinal “+” no perfil do usuário que fica disponível no feed,tendo mais praticidade sem precisar ir até ao perfil da pessoa para segui-lá. Para deixar de seguir, silenciar ou bloquear o usuário o caminho é o mesmo do Instagram.

Lembrando que se você segue um usuário no Instagram, não necessariamente seguirá no Threads e vice-versa. O usuário só irá reciclar os seus próprios seguidores.

Threads e Twitter têm diferenças importantes de recursos Foto: Etienne Laurent / EFE

Stories

No Twitter não tem mais o recurso de stories, que era chamado de Fleets na plataforma, desde agosto de 2021.

O Threads não possui a mecânica de criar Stories, no entanto o usuário pode compartilhar uma thread para o Stories e publicação do Instagram e até mesmo para o Twitter (irônico, não?).

Limite de caracteres

No Twitter, o limite de caracteres em um tuíte é de 280 para perfis que utilizam a versão gratuita do aplicativo e de 10 mil para aqueles que assinam o Twitter Blue, versão premium da rede.

O Threads apresenta um limite de 500 caracteres por publicação.

Integração com outros apps

Para criar uma conta no Threads é necessário ter uma conta no Instagram. Quando criado, automaticamente você sincronizará os seguidores das duas redes sociais sem precisar começar do zero.

Ao criar o thread, o usuário recebe um número de acesso dentro do perfil do Instagram - quando clicá-lo, você irá para a rede irmã. Outro detalhe é que caso queira excluir a conta do thread, a conta do Insta deverá ser excluído também.

No Twitter, não há nenhum mecanismo de integração com outros aplicativos semelhante ao proposto pelo Threads.

Mensagens diretas

No Twitter é possível enviar mensagens para as pessoas que você segue (exceto quando o perfil não permite). O recurso de chat permite o envio de imagens, áudios e GIFs. Na parte superior, é possível pesquisar pela DM desejada e no canto inferior direito pode-se adicionar um novo chat.

Ainda não há a opção de mensagem direta no Threads, o que faz lembrar dos tempos raízes do Twitter.

Perfil

O perfil visualizado no Twitter pode ser público ou privado e é composto por uma foto de capa, uma foto de perfil, o nome de apresentação escolhido pelo usuário, o nome “oficial” do perfil (ou “@”). Abaixo, há a “bio”, descrição de até 160 caracteres. Também é possível adicionar informações de localização, website e data de nascimento. O usuário pode optar por ter um perfil profissional e incluir “bonificações”, ou seja, um meio de arrecadar doações e ser pago pelo conteúdo.

O perfil do Thread é uma versão “light” em comparação ao do Insta. Existem as opções de editar e compartilhar perfil, só que no lugar das imagens são threads. Não tem destaques dentro do perfil.

Transmissão ao vivo

No Twitter há os “Espaços”, locais de transmissão de voz ao vivo e conversas entre usuários. Qualquer pessoa pode entrar nas salas, que podem ser visualizadas por meio do ícone central na barra inferior do aplicativo. Cada sala pode ter no máximo dez oradores e um número ilimitado de participantes.

Até o momento, o Thread não disponibiliza um mecanismo dentro da rede para fazer uma transmissão ao vivo.

Visibilidade de interações (melhores amigos)

No Twitter, as curtidas e respostas dos usuários podem ser visualizadas acessando-se cada perfil, sem a possibilidade de ocultar essas informações. Por outro lado, é possível fazer postagens com visualização limitada a um grupo de pessoas escolhido pelo usuário chamado “Roda do Twitter”.

No Threads, além do usuário poder curtir, comentar, repostar, e compartilhar a threads ele pode bloquear ou silenciar perfis, tornar a conta privada e também ocultar o número de curtidas.

Versão Web

É possível acessar uma versão web do Twitter. O site para desktop tem quase todas as funcionalidades do app, mas não permite que o usuário inicie um Espaço nem que adicione uma foto de perfil NFT, caso tenha o Twitter Blue.

O site do Thread serve como espaço para escanear o QR Code para fazer o download da rede social, e visualizar o perfil do usuário quando possuir o link.

Trending topics e mecanismos de busca

A aba de pesquisa do Twitter permite que o usuário visualize os “trending topics”, que são assuntos populares no momento. É possível filtrar as tendências recomendadas pelo aplicativo para você, além de visualizar as trends em alguns assuntos específicos. O mecanismo de busca do aplicativo também permite a pesquisa por um termo específico e até a aplicação de filtros na busca.

Ainda não existe uma aba de buscas para assuntos dentro de Threads, o usuário somente consegue fazer a busca de outros perfis.