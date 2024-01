Usa muito smartphone para tarefas repetitivas? Veja como usar apps que reduzem o tempo de uso

THE NEW YORK TIMES - Preocupado com o vício em smartphones? Infelizmente, hoje em dia, o smartphone virou ferramenta fundamental de nossas rotinas, mas as tarefas repetitivas acumulam muitos minutos de tela. Assim, o Rotinas do Google Assistente e o aplicativo Atalhos da Apple são duas opções gratuitas que podem ajudar a reduzir o uso do celular - eles condensam várias ações em um único toque ou comando. Veja a seguir como começar.

O aplicativo Atalhos da Apple para iPhone, iPad e Mac oferece uma coleção de scripts de automação que economizam tempo para ações específicas que podem ser executadas por voz, toque ou toque Foto: NYT

Rotinas do Google

Digamos que você queira começar o dia com um resumo de áudio personalizado - por exemplo, a previsão do tempo para o dia, as condições de deslocamento, sua agenda de reuniões e um resumo de notícias ou podcast. Você prefere ouvir enquanto se prepara para o trabalho, mas não quer ficar interagindo com o telefone. É aqui que entra o Rotinas do Google para Android ou iOS.

Você pode encontrar o recurso Routina listado em ordem alfabética nas configurações do Google Assistante, conforme mostrado à esquerda. Na tela Rotinas, à direita, você pode usar ou modificar as rotinas existentes ou criar uma nova Foto: NYT

Faça o download do aplicativo e abra as configurações do Google Assistante por voz (“Ei, Google, abra as rotinas”) ou toque no ícone Configurações; escolha Aplicativos, Assistente e Rotinas. A tela de Rotinas oferece várias sugestões para diferentes cenários, como uma rotina para aqueles dias de trabalho em casa, uma rotina que toca música e ajusta o termostato inteligente quando você chega em casa e uma rotina para relaxar na hora de dormir. Toque em Configurar rotina na que você deseja usar e edite as ações de acordo com sua preferência.

O Google orienta você nas etapas de criação de sua própria rotina Foto: NYT / NYT

Você também pode criar sua própria rotina do zero. Toque no botão + na parte superior da tela e, no menu, selecione as ações que deseja incluir. Escolha uma frase ou condição inicial que ativará a rotina e siga o restante das instruções na tela.

A tela de configuração do Rotinas o orienta na adição das ações que deseja usar Foto: NYT

Para executar uma rotina manualmente, diga sua frase inicial; os usuários do iOS devem ter o aplicativo Google Assistante aberto. As rotinas podem ser ativadas automaticamente em um horário ou evento específico, como o nascer ou o pôr do sol. Os usuários do Android podem criar um ícone na tela inicial que executa a rotina com um toque. (O Action Blocks, uma ferramenta de acessibilidade do Google para Android, também pode criar atalhos na tela inicial para ações comuns).

Quando terminar de configurar uma rotina, você poderá comandar o Google Assistente para executá-la. Os usuários do Android também podem salvar um ícone para ela na tela inicial Foto: NYT

As rotinas também são executadas em alto-falantes inteligentes, relógios e outros dispositivos compatíveis com o Assistente; a Samsung tem ferramentas semelhantes de “Modos e rotinas” para seus dispositivos Galaxy. O site Google Guidebooks tem um tutorial ilustrado sobre como configurar uma rotina.

Atalhos da Apple

PUBLICIDADE O aplicativo Atalhos da Apple para iPhone, iPad e Mac permite reunir ações separadas para uma tarefa maior em um pequeno script. O aplicativo ficou mais fácil de usar com o passar dos anos, e as atualizações recentes adicionaram mais recursos. Basta pedir à Siri para “abrir o Atalhos”, deslizar pelas telas até encontrá-lo ou fazer o download na App Store. O aplicativo inclui uma grande coleção de atalhos prontos que fazem coisas como estimar o tempo de viagem para reuniões ou converter texto em áudio. Para ver os atalhos incluídos, toque no ícone Galeria na parte inferior da tela. Para adicionar um atalho à sua coleção pessoal, toque no botão + em seu bloco.

Para ver quais atalhos você já tem, basta tocar no ícone da Galeria e navegar. Para saber mais e adicionar um atalho à sua coleção ativa, toque no botão + no canto superior direito Foto: NYT

No aplicativo, toque no ícone Atalhos na parte inferior da tela para ver sua coleção. Você pode acionar um atalho tocando nele ou pedindo à Siri para executá-lo. Alguns atalhos aparecem no menu Compartilhar ou você pode adicionar ícones na tela inicial para eles. Seus atalhos são sincronizados com outros dispositivos que usam o mesmo ID Apple, inclusive um Apple Watch. Além disso, os atalhos podem ser executados automaticamente quando solicitados em um horário específico ou em um determinado evento.

Se você não encontrar um atalho existente para algo que deseja fazer, crie o seu próprio atalho (como um atalho para abrir o aplicativo Google Assistant). Comece tocando no sinal + no canto superior direito do aplicativo Shortcuts. Em seguida, adicione etapas (na ordem em que devem ocorrer) no menu de ações e aplicativos.

PUBLICIDADE Por exemplo, se você tem uma chamada FaceTime regular com o mesmo grupo de amigos, pode condensar essas várias etapas em uma só. Toque no botão Adicionar ação, selecione Todas as ações no menu e escolha FaceTime na lista. Toque no botão cinza Contato e adicione um nome da sua lista de contatos. Depois de adicionar o primeiro nome, toque no botão + e repita as etapas até ter adicionado todos os outros. Dê um nome ao atalho e toque no botão Concluído. Você pode salvar o atalho na sua tela inicial tocando no ícone do menu Compartilhar e escolhendo Adicionar à tela inicial. Toque nele para chamar todos do grupo ou diga à Siri para executar esse atalho pelo nome.

No aplicativo Atalhos, você pode configurar um script simples que abre o aplicativo FaceTime e chama todos os participantes do seu bate-papo semanal em grupo por vídeo com um toque ou comando da Siri, em vez de cinco toques separados. Os atalhos podem ser salvos na tela inicial do iPhone ou iPad e em outros locais Foto: NYT

Alguns atalhos podem ser complicados de construir, e talvez sejam necessárias algumas tentativas para que sua criação funcione. O Guia do usuário de atalhos no site de suporte da Apple tem instruções detalhadas para a criação de sequências mais complexas para tarefas que você deseja automatizar, como transcrever memorandos de voz para anotações.

Para aqueles que desejam se aprofundar no mundo da criação de atalhos, o guia do usuário online da Apple para seu aplicativo Atalhos oferece instruções detalhadas Foto: NYT

Rotinas, atalhos e outras automações provavelmente não curarão um sério vício em smartphones. No entanto, elas podem ajudá-lo a passar menos minutos olhando para a tela - e economizar tempo a longo prazo.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.