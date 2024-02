O WhatsApp passou por uma atualização visual que mudou sutilmente a experiência dos usuários do iPhone. A mudança, que começou a ser distribuída ao público nesta semana, altera o tom predominante do aplicativo para verde, substituindo o tradicional azul característico do iOS.

WhatsApp troca de cor predominante dentro do app para usuários Apple para verde Foto: Alice Labate/Estadão

Enquanto para os usuários de Android a alteração pode passar despercebida, para os usuários de iPhone, o novo visual chamou a atenção. Em aparelhos que não usam o iOS, a cor do app já era um tom de verde azulado.

O fundo de tela branco ou preto dos aparelhos Apple, antes acompanhado por notificações, botões e balões em azul, agora assume o verde como cor predominante. Embora muitos tenham expressado nas redes sociais que gostaram da nova paleta de cores, houve também críticas, com sugestões de que o aplicativo deveria permitir ao usuário escolher a cor predominante.

A Meta, empresa dona do WhatsApp, não se manifestou sobre a mudança, mas especula-se que a alteração possa ser parte de uma estratégia de reforço de marca, tornando o visual do aplicativo padronizado em todas as plataformas onde está presente. A atualização, que vem sendo testada desde o fim de outubro de 2023, ainda está sendo distribuída gradualmente aos usuários, portanto, aqueles que ainda não receberam a mudança provavelmente terão acesso nas próximas semanas.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani