Spotify Wrapped 2022: veja como fazer a retrospectiva musical do ano no app

O ano está acabando e, em pouco tempo, vai ser impossível entrar nas redes sociais sem se deparar com as retrospectivas de diversos serviços e aplicativos — o “catadão” do ano faz sucesso entre os usuários. Apostando na interação dos ouvintes, o Spotify lançou nesta quarta-feira, 30, o seu Wrapped 2022, seleção personalizada para quem quer recapitular o ano musical na plataforma.

Neste ano, além das listas compartilháveis, a empresa adicionou uma espécie de teste de personalidade a partir do gosto musical de cada usuário, qhamado “Personalidade Sonora” que poderá ser uma combinação de virtudes. As características são mostradas em uma temática de carta de tarô e podem ser compartilhadas pelo Instagram, WhatsApp e por um filtro dedicado ao Wrapped no Snapchat.

Leia também Instafest: plataforma cria festival de música com seus artistas favoritos do Spotify; confira

“O seu ‘Personalidade Sonora’ é um novo recurso que não apenas informa sobre a música que você escuta, mas também sobre o seu gosto musical. Os fãs podem descobrir qual dos 16 tipos diferentes de personalidade sonora criada pelo Spotify eles possuem, com base em suas tendências de 2022″, afirmou a empresa.

Além disso, as mensagens de artistas também voltam para a plataforma. De acordo com a empresa, são mais de 40 mil cantores e bandas com mensagens para os fãs neste ano. Também será possível acompanhar qual é a jornada musical de cada perfil ao longo dos períodos do dia na ferramenta chamada “Seu Dia em Áudio”.

Também é possível ter até cinco playlists personalizadas, ver a lista de artistas mais escutadas e saber qual a música mais ouvida — incluindo quantas vezes a canção ficou no repeteco e qual foi o dia do ano em que ela foi mais escutada.

Para acessar o Wrapped 2022, é preciso ter a versão mais recente do aplicativo e estar logado em uma conta da plataforma. Depois, é só clicar no banner da campanha e visualizar a retrospectiva. A retrospectiva está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS, da Apple.

Publicidade

Melhores do ano

O Wrapped 2022 também trouxe quais foram os sucessos no app durante esse ano. No Brasil, a rainha da sofrência Marília Mendonça alcançou o primeiro lugar igualando a marca de 2020 e também esteve presente na música mais escutada do ano: “Mal feito”, da dupla sertaneja Hugo e Guilherme.

A cantora sertaneja Marília Mendonça, conhecida como rainha da sofrência Foto: Som Livre

O Top 5 artistas mais escutados do ano também ficou dentro do sertanejo: depois de Marília aparecem Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa. A tendência latina não ficou distante do que mais se escutou pelo mundo. Entre os números globais, o rapper porto-riquenho Bad Bunny ficou com com a primeira colocação, assim como a seu último álbum “Un Verano Sin Ti”.

A música do ano ficou com Harry Styles, que levou “As it Was” a ser a canção mais ouvida do Spotify no ano de 2022. Confira o ranking de algumas categorias da plataforma:

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Marília Mendonça Henrique & Juliano Jorge & Mateus Gusttavo Lima Maiara & Maraisa

Continua após a publicidade

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme Malvadão 3, por Xamã Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo Molhando o Volante, por Jorge & Mateus Dançarina, por Pedro Sampaio

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima Próximo Passo, por Hugo & Guilherme Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2022

Continua após a publicidade

As It Was, por Harry Styles Heat Waves, por Glass Animals STAY (with Justin Bieber), por The Kid LAROI Me Porto Bonito, por Bad Bunny Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny Harry’s House, por Harry Styles SOUR, por Olivia Rodrigo =, por Ed Sheeran Planet Her, por Doja Cat