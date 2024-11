Como a relação de Elon Musk com Trump pode afetar os negócios dele na China

PEQUIM - Nenhum líder empresarial americano apoiou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de forma tão visível e generosa quanto Elon Musk — e poucos, se é que algum, têm uma relação mais complexa com a China, país que Trump prometeu confrontar com taxas mais altas e outras medidas.

PUBLICIDADE Musk tem muito em jogo. Sua empresa mais conhecida, a fabricante de veículos elétricos Tesla, fabrica metade de seus carros na China. A Tesla vende mais carros na China do que em qualquer outro lugar, exceto nos Estados Unidos, e a concorrência local está ficando mais forte. Os reguladores chineses ainda não permitiram que a Tesla oferecesse a última tecnologia de condução assistida e condução autônoma, enquanto permitem que os fabricantes de automóveis chineses avancem rapidamente com sistemas semelhantes. Musk apelou pessoalmente ao primeiro-ministro da China, Li Qiang, para obter permissão para prosseguir com o que a Tesla chama de Direção Totalmente Autônoma, à medida que a participação de mercado da Tesla na China diminuiu. Alguns especialistas sugeriram que Pequim pode ser capaz de transformar Musk em um aliado influente na tentativa de persuadir Trump a adotar uma abordagem mais conciliatória no comércio.

“Quando os líderes chineses têm uma mensagem importante a transmitir ao presidente Trump, Elon Musk seria claramente o melhor canal”, disse Michael Dunne, consultor automotivo de longa data na China, agora baseado em San Diego, nos Estados Unidos.

Táxi dirigido automaticamente na China. Foto: Qilai Shen/The New York Times

Competição da China está mais acirrada

Muitas das outras empresas de Musk, incluindo suas empreitadas em energia solar e grandes baterias, enfrentam uma competição formidável das empresas chinesas. Algumas das empresas de Musk poderiam se beneficiar de um desacoplamento das economias chinesa e americana. Taxas elevadas, inicialmente impostas por Trump em seu primeiro mandato e aumentadas pelo presidente Joe Biden, impediram uma investida dos fabricantes de automóveis chineses no mercado americano.

“Francamente, eu penso que se não forem estabelecidas barreiras comerciais, eles vão praticamente demolir a maioria das outras empresas do mundo”, disse Musk em uma apresentação de resultados da Tesla em janeiro.

Praticamente todos os rivais de Musk no Vale do Silício e em Seattle focaram em tecnologias digitais, mas Musk construiu fábricas em indústrias de manufatura de alta tecnologia.

Musk está competindo em indústrias globais que o governo chinês financia pesadamente — não apenas veículos elétricos, mas também baterias, energia solar e lançamentos espaciais. O sistema bancário controlado pelo governo da China aumentou o empréstimo líquido para a indústria para US$ 670 bilhões no ano passado, de US$ 83 bilhões em 2019.

Estação de recarga de carros Tesla na Califórnia, Estados Unidos. Foto: Lauren Justice/The New York Times

“Em praticamente todas as áreas em que as empresas (de Musk) se concentram, existem muitos concorrentes chineses”, disse Scott Kennedy, especialista em negócios e economia chinesa no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. “Ele basicamente está em indústrias onde os chineses são os adversários ao invés de parceiros.”

A empresa de foguetes de Musk, a SpaceX, que testou o gigantesco Starship na terça-feira, 19, com Trump entre os convidados, enfrenta rivalidades emergentes com empresas chinesas ligadas ao governo que também desejam oferecer lançamentos. A Tesla Energy produz grandes pacotes de baterias usados por redes elétricas para armazenamento de energia em combinação com energia solar ou eólica, em um mercado crescente, de resto dominado pela China.

A China é agora o principal fornecedor mundial de painéis solares, mas a Tesla Energy, em parceria com a Qcells da Coreia do Sul, ainda tem uma presença nesse setor. E num momento em que a China produz a maioria das grandes máquinas de tunelamento do mundo para a construção de metrôs, sistemas de água e bases militares, Musk criou a Boring Company no sul do Texas.

Fábrica em Shenyang, China, que faz máquinas de tunelagem. Foto: Keith Bradsher/The New York Times

Tesla aguarda aprovação para condução totalmente autônoma

Musk enfrenta forte concorrência da China na maioria de seus negócios, mas o setor de carros elétricos é mais complicado. Além de ser um mercado consumidor crítico para a Tesla, a China abriga a maior planta industrial de montagem única da empresa, construída em menos de um ano. Essa fábrica, em Xangai, também fornece grande parte do mercado europeu depois que a empresa enfrentou obstáculos políticos e até um incêndio criminoso na fábrica na Alemanha. A Tesla importou pacotes de baterias de carros elétricos da China para os Estados Unidos para complementar sua própria produção no estado americano de Nevada. Os reguladores chineses ainda não permitiram que a Tesla introduzisse o carro totalmente autônomo nas estradas chinesas. Mas várias empresas chinesas, incluindo Nio, Huawei e Baidu, foram autorizadas a introduzir alternativas similares ou mais avançadas. O primeiro-ministro Li, que se encontrou com Musk na primavera, ajudou a Tesla a acelerar a construção de sua fábrica em Xangai cinco anos atrás, quando ele era o secretário do Partido Comunista da cidade. Ainda assim, a Tesla está aguardando aprovação para sua mais recente tecnologia de condução autônoma.

A Tesla está “em completa desvantagem no mercado chinês porque não possui um sistema de condução inteligente”, disse Tu Le, diretor administrativo da Sino Auto Insights, uma consultoria de Detroit, nos Estados Unidos, especializada no setor automotivo da China.

Fabricação de carros elétricos na China Foto: Keith Bradsher/The New York Times

Como a maioria das empresas americanas na China, a Tesla enfrenta riscos políticos potenciais, mesmo com a relação próxima de Musk com Trump. Citando segurança nacional, a administração Biden começou um procedimento regulatório para proibir a importação ou venda nos Estados Unidos de carros da China ou Rússia com conexões a redes digitais.

Se esse procedimento continuar na administração Trump e resultar em uma proibição de tais carros, reguladores chineses poderiam retaliar limitando os carros da Tesla, que dependem de fotografar extensivamente seus arredores para fornecer até mesmo a assistência básica à condução. A China já baniu carros da Tesla em algumas localizações sensíveis, como bases militares.

A maior questão sobre a influência de Musk nas relações comerciais sino-americanas reside em quanto tempo sua aliança com Trump vai durar. Musk contribuiu com mais de 100 milhões de dólares para o esforço de eleição de Trump. Mas alguns analistas já questionam se a amizade deles pode durar o suficiente para fazer a diferença.

“Os dois maiores egos do mundo eventualmente vão ter uma desavença”, disse o Le.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

Distribuído por The New York Times Licensing Group