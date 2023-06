Amazon estuda incluir anúncios comerciais no Prime Video

A Amazon está estudando formas de incluir publicidade em seu serviço de streaming Prime Video, à medida que busca desenvolver ainda mais seu negócio de anúncios e gerar mais receita com entretenimento, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. Segundo fontes da Dow Jones Newswires, as discussões ainda estão nos estágios iniciais.

A gigante está cogitando várias maneiras de introduzir anúncios no Prime Video, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Uma opção seria trazer mais publicidade para os assinantes Prime existentes e dar a eles a opção de pagar mais por uma alternativa sem anúncios e outros recursos, disseram algumas das fontes. A empresa está planejando que os intervalos comerciais sejam curtos, disseram eles.

A medida emula um movimento da Netflix, que em outubro de 2022 incluiu um plano mais barato que mostra anúncios comerciais antes da exibição dos conteúdos. No Brasil, o plano com anúncios da Netflix custa R$ 18,90 - em março, a companhia revelou que o plano tinha acrescentado 1 milhão de assinantes à sua base de clientes.

Amazon Prime Video pode ganhar anúncios comerciais Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

A publicidade tem sido uma área de crescimento contínuo para a Amazon. A receita publicitária da empresa foi de US$ 9,5 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 21% comparado ao último ano. A empresa é o terceiro maior player em termos de receita de anúncios digitais nos EUA, depois do Google e da Meta, de acordo com a Insider Intelligence.

Separadamente, a gigante do comércio eletrônico está discutindo com a Warner Bros. Discovery e a Paramount Global sobre a adição de camadas baseadas em anúncios de seus serviços de streaming por meio dos canais de vídeo principal. Por meio do Prime Video Channels, os usuários podem se inscrever em serviços de streaming - incluindo as versões sem anúncios do Max e Paramount + - e visualizar por meio do aplicativo./ DOW JONES NEWSWIRES