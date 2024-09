O bilionário da tecnologia Jared Isaacman retornou à Terra neste domingo, 15, concluindo uma viagem de cinco dias que o levou a alturas maiores do que qualquer um viajou desde os astronautas da Nasa que foram à Lua. A cápsula da SpaceX pousou nas águas do Golfo do México, perto das Dry Tortugas na Flórida, transportando o empreendedor de tecnologia Jared Isaacman, dois engenheiros da SpaceX e um ex-piloto do Thunderbird da Força Aérea.

Eles realizaram a primeira caminhada espacial privada, orbitando a quase 740 quilômetros acima da Terra, mais alto do que a Estação Espacial Internacional e o Telescópio Espacial Hubble. A espaçonave atingiu uma altitude máxima de1.408 quilômetros após o lançamento na terça-feira, 10. Isaacman tornou-se a 264ª pessoa a realizar uma caminhada espacial desde que a antiga União Soviética realizou a primeira em 1965. Até agora, todas as caminhadas espaciais haviam sido realizadas por astronautas profissionais. "Missão completa", Isaacman comunicou enquanto a cápsula flutuava na água, aguardando a equipe de resgate.

Viagem da SpaceX teve a primeira caminhada de uma missão privativa ao espaço na história Foto: Reprodução/Youtube

Em uma hora, todos os quatro estavam fora de sua espaçonave, comemorando com punhos cerrados de alegria ao emergirem no convés do navio. Foi a primeira vez que a SpaceX optou por um pouso perto das Dry Tortugas, um grupo de ilhas a 113 quilômetros a oeste de Key West. Para celebrar a nova localização, os funcionários da SpaceX trouxeram um grande balão verde de tartaruga para o Controle da Missão na sede da empresa em Hawthorne, Califórnia.

A empresa geralmente visa locais mais próximos à costa da Flórida, mas duas semanas de previsões de mau tempo levaram a SpaceX a procurar outros lugares.

Durante a caminhada espacial comercial de quinta-feira, 12, a escotilha da cápsula Dragon permaneceu aberta por pouco mais de meia hora. Isaacman emergiu apenas até a cintura para testar brevemente o novíssimo traje espacial da SpaceX, seguido por Gillis, que flexionou os braços e as pernas por vários minutos no espaço.

Gillis, uma violinista de formação clássica, também realizou uma apresentação em órbita no início da semana. A caminhada espacial durou menos de duas horas, consideravelmente mais curta do que as realizadas na Estação Espacial Internacional.

A maior parte desse tempo foi necessária para despressurizar toda a cápsula e, em seguida, restaurar o ar da cabine. Até mesmo Anna Menon e Scott “Kidd” Poteet, da SpaceX, que permaneceram atados em seus postos, usavam trajes espaciais.

A SpaceX considera o breve exercício um ponto de partida para testar a tecnologia dos trajes espaciais para futuras missões mais longas a Marte.

Esta foi a segunda viagem fretada de Isaacman com a SpaceX, com mais duas ainda pela frente sob seu programa de exploração espacial financiado pessoalmente, chamado Polaris, em homenagem à Estrela do Norte.

Ele pagou uma quantia não divulgada por seu primeiro voo espacial em 2021, levando consigo vencedores de concursos e um sobrevivente de câncer infantil, enquanto arrecadava mais de US$ 250 milhões para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude.

Para a missão Polaris Dawn recém-concluída, o fundador e CEO da empresa de processamento de cartões de crédito Shift4 compartilhou os custos com a SpaceX. Isaacman não revela quanto gastou./AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.