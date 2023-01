ChatGPT cansou de conversar de graça e deve cobrar em breve; veja preço

Quem quiser usar o ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI, com um maior número de ferramentas, pode ter que desembolsar alguns dólares no futuro. A empresa pode adotar, em breve, uma mensalidade de US$ 42 para que os usuários tenham mais recursos com a tecnologia.

A versão de teste foi descoberta por alguns usuários em uma espécie de versão “pro” da plataforma, que oferece uma espécie de chat de conversa, onde a IA fornece respostas a diversos assuntos. Com a assinatura, ferramentas como prioridade em novos recursos, respostas mais rápidas e um acesso mais estável no site - usuários relatam quedas nos servidores da IA com frequência.

A OpenAI não confirmou se uma versão paga será lançada ou quando a opção vai estar disponível para os usuários. De acordo com o site americano, a empresa disse, no início de janeiro, que o ChatGPT ainda estava em testes e que, por isso, ia permanecer gratuito. “Este é um programa experimental inicial que está sujeito a alterações, e não estamos disponibilizando acesso profissional pago no momento”, explicou a OpenAI.

No Twitter, porém, Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou que a plataforma poderia se monetizar em breve, já que os custos da tecnologia são altos. O presidente não informou de que maneira pretende fazer essa monetização.

IA que conversa

O ChatGPT plataforma é a versão mais recente da família GPT de IAs, especializada em textos. A inteligência artificial anterior, por exemplo, a chamada GPT-3, conseguiu escrever um artigo de opinião para o jornal britânico The Guardian há dois anos.

Here's how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI — Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023

Criada por Elon Musk (dono do Twitter, Tesla e SpaceX) e Altman em 2015, a OpenAI é uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa em inteligência artificial (IA). As ferramentas da empresa viralizaram no ano passado depois que o ChatGPT foi lançado, fazendo com que a plataforma tivesse um milhão de usuários em cinco dias.

Esse novo sistema de chatbot do ChatGPT vem chocando os internautas nas redes sociais pelas habilidades de conversa que possui. Ele começou a ser desenvolvido em 2018 e é similar aos chats automatizados de atendimento ao cliente — à diferença de que permite que a IA consiga se comunicar naturalmente com os usuários, desenvolvendo conversas complexas e detalhadas, como se o usuário estivesse conversando com um amigo.