ChatGPT vai ter propaganda? OpenAI está estudando modelo, diz jornal

A OpenAI, empresa dona do ChatGPT, está estudando a possibilidade de incluir propagandas em seus serviços de inteligência artificial (IA). Os planos fazem parte de uma reestruturação desde que a OpenAI passou a ser uma empresa com fins lucrativos. As informações foram divulgadas pelo jornal Financial Times.

A diretora financeira da Open AI, Sarah Friar, afirmou à publicação que a empresa está avaliando uma possibilidade de anúncios e que planeja ser “cuidadosa sobre quando e onde os anúncios aparecerão”.

Empresa está em contato com diversos profissionais da publicidade que já trabalharam para empresas de tecnologia Foto: Timon/Adobe Stock

PUBLICIDADE Segundo uma análise do Financial Times de anúncios divulgados no LinkedIn, a OpenAI está contratando profissionais da publicidade que já trabalharam em rivais da companhia, como o Google e a Meta. Uma das principais concorrentes da OpenAI, a Perplexity AI, que conta com um buscador de internet turbinado por IA, também já está testando a publicidade em seus produtos. No mesmo sentido, a OpenAI está estudando a possibilidade para aproveitar sua liderança no setor.

A estratégia do uso da publicidade vem sendo uma alternativa para que as empresas de tecnologia consigam monetizar seu público e, também, financiar os treinamentos dos grandes modelos de IA.

Atualmente, a OpenAI é uma das empresas de capital fechado mais valiosas do Vale do Silício, com uma avaliação em cerca de US$ 150 bilhões. Entretanto, os custos de desenvolvimento dos modelos de IA apontam que, em curto prazo, a empresa poderá precisar gastar mais do que fatura.

Para a Financial Times, Sarah disse que acredita que os modelos de anúncios têm desvantagens por serem sensíveis a oscilações no setor econômico e, muitas vezes, mudarem o foco da empresa para, em vez de agradar os usuários, agradar os anunciantes. Ela acredita também que existem outras possibilidades de receita para a empresa.