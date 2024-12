Contratos militares viram a nova ‘corrida do ouro’ para gigantes da inteligência artificial

As empresas de inteligência artificial (IA) do Vale do Silício têm um novo melhor amigo: o Departamento de Defesa dos EUA.

As principais empresas que desenvolvem tecnologia de IA generativa criaram, aprofundaram ou começaram a buscar relacionamentos com os militares nos últimos meses, em alguns casos até mesmo revisando ou abrindo exceções às políticas internas para remover obstáculos e restrições ao trabalho de defesa.

Sam Altman começou a desenvolver IAs com o objetivo de 'beneficiar a humanidade como um todo' Foto: Benedikt von Loebell

PUBLICIDADE Várias agências do Departamento de Defesa, da Força Aérea a vários grupos de inteligência, estão testando ativamente casos de uso de modelos e ferramentas de IA da Meta, Google, OpenAI, Anthropic e Mistral, além de tecnologia de startups como Gladstone AI e ScaleAI, disseram à Fortune várias pessoas com conhecimento dos testes. É uma reviravolta notável para as empresas de internet, que até bem pouco tempo tratavam o trabalho de defesa como se fosse um tabu, se não totalmente proibido. No entanto, com o custo para desenvolver e executar serviços de IA generativa já totalizando centenas de bilhões de dólares e não mostrando sinais de desaceleração, as empresas de IA estão sentindo a pressão para mostrar algum retorno sobre os investimentos maciços. O Departamento de Defesa, com seu orçamento essencialmente ilimitado e interesse de longa data em tecnologia de ponta, agora não parece tão ruim.

Embora conseguir um contrato com o Departamento de Defesa possa ser complicado, com camadas de certificações a serem recebidas e padrões de conformidade rigorosos a serem seguidos, “as recompensas são significativas” e o dinheiro pode entrar por anos, disse Erica Brescia, sócia-gerente da Redpoint Ventures, que se concentra em investimentos em IA.

“Os contratos fornecem valores de contrato anuais substanciais, ou ACVs, e criam oportunidades de longo prazo para o crescimento e a defesa do mercado”, disse Erica.

Erica acrescentou que ir atrás de trabalho de defesa recentemente se tornou mais socialmente aceitável nos círculos de tecnologia. Não só os líderes das empresas estão olhando para as centenas de milhões de dólares em contratos que as startups voltadas para a defesa, como Palantir e Anduril, estão ganhando, mas a “mudança do cenário político” fez com que “buscar a defesa como um segmento de mercado primário seja uma opção cada vez mais atraente para empresas preparadas para navegar em ciclos de vendas mais longos e lidar com implantações complexas”.

A adoção do trabalho militar pode, de fato, se adequar bem ao momento político, com um governo Trump favorável aos negócios, que tomará posse em janeiro, e um grupo de especialistas do Vale do Silício, liderados pelo “primeiro amigo” Elon Musk, no círculo interno do presidente eleito. O mandato de Musk em sua função oficial como codiretor do novo Departamento de Eficiência Governamental é reduzir drasticamente os gastos. Mas poucos esperam que o orçamento do Pentágono sofra cortes sérios, principalmente no que diz respeito à IA em um momento em que os EUA e a China estão travando uma batalha pela supremacia da tecnologia.

Por enquanto, grande parte do trabalho dos militares com IA generativa parece ser projetos e testes de pequena escala, mas o potencial de a tecnologia de IA generativa se tornar um aspecto fundamental da computação no futuro significa que a relação entre o Vale do Silício e o Pentágono pode ser enorme.

Os usos da IA na defesa não implicam necessariamente em guerra de drones ou explosão de coisas. Grande parte do trabalho específico de IA no Departamento de Defesa é a atividade mais mundana que qualquer escritório entregaria de bom grado a uma tecnologia capaz. A rotulagem, a coleta e a classificação de dados são usos comuns da IA no departamento, assim como o uso do ChatGPT e dos chatbots Claude que a maioria das pessoas pode acessar online, mas que exigem segurança extra quando usados pelo Departamento de Defesa. Os modelos de linguagem ampla também podem ser úteis para analisar e pesquisar informações confidenciais, ajudar no trabalho de segurança cibernética do governo e fornecer melhor visão computacional e autonomia para coisas como ferramentas robóticas, drones e tanques.

Algumas empresas de tecnologia tentam evitar especificamente o envolvimento em projetos do Departamento de Defesa que poderiam ser utilizados na “cadeia de destruição”, um termo militar que se refere à estrutura de um ataque a um inimigo, disse um ex-funcionário do Departamento de Defesa à Fortune sobre empresas que ganham contratos de aquisição. No entanto, essas preocupações às vezes se dissipam quando milhões ou bilhões de dólares ficam disponíveis. “Uma vez que você entra, você quer expandir”, acrescentou a pessoa.

Um conjunto de regras em constante mudança

Algumas empresas de tecnologia, como a Palantir e a Anduril, há anos fazem dos usos e contratos de Defesa a espinha dorsal de todo o seu negócio.

PUBLICIDADE No entanto, nas empresas de internet estabelecidas no Vale do Silício e em algumas de suas startups de IA mais jovens, o trabalho militar foi evitado, pois as empresas buscavam recrutar e reter talentos de engenharia de tendência esquerdista. Quando o Google adquiriu a DeepMind em 2014, ele supostamente se comprometeu a nunca usar a tecnologia da startup para fins militares. E, em 2018, o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, enfrentou uma reação interna sobre a participação do Google no Projeto Maven, um esforço de guerra com drones do Pentágono. Embora o Google tenha insistido que sua tecnologia era usada apenas para “fins não ofensivos”, como a análise de filmagens de drones, o clamor dos funcionários foi tão grande que Pichai cancelou férias para tranquilizar a equipe e acabou prometendo que o Google não desenvolveria sua IA para armas. Os “princípios de IA” do Google agora estipulam que ele “não buscará... armas ou outras tecnologias cujo objetivo principal ou implementação seja causar ou facilitar diretamente danos às pessoas”, nem para “vigilância que viole normas internacionalmente aceitas”. Mas a política deixa muita margem de manobra e a empresa disse explicitamente que não deixará de trabalhar com os militares por completo. A história é semelhante em outras grandes empresas de IA. A Meta inicialmente proibiu que seu modelo Llama fosse usado em trabalhos militares, assim como a OpenAI, enquanto a Anthropic inicialmente criou seu modelo Claude para ser “inofensivo”. Agora, as três anunciaram que esse tipo de trabalho com seus modelos é aceitável e que estão buscando ativamente esses usos. Sam Altman, que foi cofundador da OpenAI com base no princípio de desenvolver IA para “beneficiar a humanidade como um todo”, e que certa vez disse que havia coisas que ele “nunca faria com o Departamento de Defesa”, desde então removeu qualquer compromisso com tais restrições de sua política de uso.

Um investidor focado em aportes em empresas de IA apontou o ensaio “American Dynamism” da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz, há dois anos, como um momento em que a fuga de contratos de defesa começou a mudar. O ensaio dizia explicitamente que as empresas de tecnologia que trabalhavam com defesa estavam apoiando o interesse nacional dos Estados Unidos.

Nem todos esses contratos são públicos. Mas qualquer contrato de aquisição governamental concedido a uma grande empresa de IA provavelmente valeria de dezenas de milhões a centenas de milhões, se não bilhões, de dólares em receita para essas empresas - e para seus maiores financiadores.

O maior investidor da OpenAI é a Microsoft, que recentemente disse que seu serviço de nuvem Azure havia sido aprovado para que as agências do Departamento de Defesa usassem os modelos de IA da OpenAI para informações em níveis mais baixos de autorização de segurança - algo que levou anos de investimento em infraestrutura especializada para ser alcançado. Da mesma forma, o maior apoiador da Anthropic é a Amazon. A Amazon Web Services é talvez o maior provedor de nuvem para o Departamento de Defesa e tem dezenas de bilhões de dólares em contratos com o governo. Para ambas as empresas, a capacidade de adicionar novos serviços e ferramentas de IA às ofertas da agência pode ser valiosa. O mesmo vale para uma empresa como o Google, que também garantiu valiosos contratos com o governo, e seu modelo Gemini AI.

“Basicamente, eles estão construindo o avião enquanto o pilotam, portanto, é uma grande apropriação de terras”, disse um executivo de IA à Fortune, referindo-se a mais empresas de tecnologia subitamente ansiosas para ter suas ferramentas e modelos de IA nas mãos dos militares.

Uma tecnologia ‘crítica’

O Departamento de Defesa define a IA como uma de suas 14 “áreas tecnológicas críticas”, pois ela é “tremendamente promissora” e é “imperativa para dominar conflitos futuros”.

Há cerca de um ano, o departamento criou oficialmente o Office of Strategic Capital (Escritório de Capital Estratégico), um novo programa de crédito federal em parceria com a Small Business Administration (Administração de Pequenas Empresas), a fim de garantir que tecnologias críticas como a IA recebam financiamento por meio de empréstimos diretos. Para o ano fiscal de 2024, o OSC disponibilizou US$ 984 milhões que pretendia distribuir para 10 empresas focadas em coisas como robótica autônoma e fabricação de microeletrônica, o que normalmente inclui a fabricação de chips de IA. O Departamento de Defesa está investindo outros cerca de US$ 700 milhões na fabricação de chips e no desenvolvimento da fabricação nacional de semicondutores, o que é fundamental para a criação de chips de IA.

Apesar dos bilhões em investimentos e de não haver sinais de desaceleração no setor de Defesa, o executivo de IA admitiu que a maioria dos produtos de IA atuais simplesmente “ainda não é muito útil”, seja para a Defesa ou para o público em geral. Mas aplicá-los em escala em um ambiente governamental ou de defesa poderia torná-los mais úteis, mais rapidamente. “Os militares também criaram efetivamente a internet.” A ARPANET, uma das principais bases tecnológicas da internet moderna, foi construída dentro do Departamento de Defesa, assim como as tecnologias hoje comuns, como os sistemas de radar e GPS.

Embora um departamento como o de Defesa queira produtos úteis, ele também é famoso por ver seu orçamento aumentar ano após ano, chegando a pouco menos de US$ 1 trilhão em 2024. Cerca de metade desse orçamento é concedido a empresas que fazem contratos com o departamento.

“Honestamente, sim, eles realmente adoram gastar dinheiro”, disse o executivo.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

