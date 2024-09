Robôs humanóides estão mais próximos de nossas vidas do que você imagina graças a Musk e Bezos

Dentro de muitos galpões da Amazon há trabalhadores conhecidos como “aranhas d’água”, que pegam e movem as inúmeras caixas plásticas de armazenamento usadas para transportar mercadorias pela instalação e que reabastecem as estações dos trabalhadores com mercadorias, caixas e outros materiais. Recentemente, em um armazém em Sumner, Washington, uma equipe especial de trabalhadores entrou em ação para ajudar as pessoas que movimentavam as caixas plásticas: robôs humanóides.

Os androides, fabricados pela Agility Robotics, têm o tamanho aproximado de uma pessoa e podem andar pelo chão do armazém, bem como se espremer em espaços apertados graças a seus joelhos para trás. A Amazon, que investiu na startup por meio de seu Fundo de Inovação Industrial, está testando alguns Digits (como são chamados os robôs da Agility), observando se os andróides se comunicam bem com seus outros sistemas de armazém e como os trabalhadores humanos da empresa se sentem em relação a seus colegas robóticos.

Agility Robots é uma empresa que investe no setor dos robôs Foto: Imagem: Divulgaçã

Durante a maior parte da história moderna, os robôs que se pareciam conosco e que andavam como nós foram, em grande parte, relegados às telas de cinema e TV, enquanto os robôs nas fábricas e em outros ambientes do mundo real assumiram a forma menos sexy de braços mecânicos ou Roombas grandes. Isso está começando a mudar à medida que uma nova safra de startups torna os robôs humanóides uma realidade e promete aos gerentes corporativos maior produtividade e uma solução para a escassez de mão de obra. No entanto, em um momento em que a inteligência artificial (IA) generativa já está gerando preocupações sobre a perda de empregos, o surgimento dos humanóides provavelmente trará mais urgência às preocupações públicas sobre automação e emprego. As novas máquinas parecem algo saído diretamente da ficção científica. A Figure, uma startup de Sunnyvale, Califórnia, apoiada pela OpenAI, apresentou recentemente seu modelo 02, um elegante robô cinza fosco e preto com seis câmeras para os olhos e IA integrada para ajudá-lo a ver e interagir com os seres humanos. A fabricante de automóveis BMW testou um robô Figure em uma instalação na Carolina do Sul. Enquanto isso, o CEO da Tesla, Musk, prevê que os robôs Optimus de sua empresa estarão em produção para uso interno até o final de 2025 e, no ano seguinte, para outras empresas.

Mesmo que a linha do tempo de Musk se revele fantasiosa (como sempre acontece), o impacto do bilionário no setor de robótica é inegável, diz Chris Atkeson, professor do Instituto de Robótica da Universidade Carnegie Mellon. “Quando Elon Musk diz que vai criar um novo setor, as pessoas prestam atenção”, diz Atkeson à Fortune.

Igualmente importantes foram os avanços em hardware robótico e inteligência artificial. A Nvidia, por exemplo, anunciou recentemente um grande modelo de IA chamado Projeto GR00T, destinado a treinar humanóides, enquanto a OpenAI lançou uma iniciativa para desenvolver modelos para robótica.

Em setembro, a empresa de gestão de investimentos ARK publicou um relatório otimista sobre os robôs humanóides, que avaliava o mercado potencial em trilhões de dólares. Embora o relatório não tenha fornecido nenhum cronograma específico, ele afirmou que, se o custo de um robô humanoide fosse de US$ 16 mil, o androide precisaria oferecer apenas 5% mais eficiência do que um trabalhador humano para ser economicamente eficiente.

O quão perto estamos desse dia depende de com quem você fala. A produção de humanóides pode custar cerca de US$ 150 mil cada, de acordo com um relatório de janeiro da Goldman Sachs (as empresas se recusaram a fornecer os preços à Fortune). Os defensores do fator de forma humanoide dizem que os custos só diminuirão e falam do potencial de mudança de jogo da tecnologia de uma forma que pode parecer utópica. “Basicamente, viveremos em um mundo em que qualquer trabalho físico é uma escolha”, diz Brett Adcock, fundador e CEO da Figure.

“Se um robô deixar cair alguma coisa ou der um pulo em um elevador com alguém - essas coisas não podem acontecer.” Brad Porter, cofundador da Cobot

A empresa de Adcock arrecadou mais de US$ 700 milhões desde sua fundação em 2022 e conta com Microsoft, Nvidia, Intel Capital e Jeff Bezos, por meio de sua empresa de investimentos, entre seus apoiadores. A Agility, liderada pela ex-executiva da Microsoft Peggy Johnson, arrecadou US$ 180 milhões e está buscando mais. Johnson espera produzir centenas de humanóides em 2025 em uma instalação em Salem, Oregon, aumentando para milhares e, eventualmente, para um máximo de 10.000 por ano. Atualmente, os robôs Digit estão fazendo um trabalho real de movimentação de contêineres dentro de uma instalação da Spanx, como parte de um acordo plurianual entre a Agility e a operadora de armazéns GXO Logistics.

Apesar de todas as suas promessas, os humanóides ainda têm seus limites. Muitos dos robôs atuais podem operar por apenas quatro ou cinco horas antes de precisar recarregar a bateria. E nem todo mundo está convencido de que o físico humano é a forma ideal para um robô. O porta-voz da Amazon, Xavier Van Chau, disse à Fortune que, embora a gigante do comércio eletrônico veja uma promessa no fator de forma humanoide, ela ainda não determinou se irá usá-lo a longo prazo e também quer testar outros tipos de robôs, talvez aqueles que se movem com rodas em vez de pernas.

Um cético em relação aos humanóides é Brad Porter, ex-vice-presidente de robótica da Amazon. De acordo com Porter, há um problema fundamental na criação de um robô capaz de operar de forma autônoma em diferentes ambientes: Não há dados suficientes para treinar modelos de IA para controlar os robôs com segurança.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group