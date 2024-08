Ex-CEO do Google culpa home office por atraso da gigante da tecnologia na área de IA

O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, tem uma queixa sobre seu antigo local de trabalho - e é uma queixa que os funcionários têm ouvido repetidamente nos últimos dois anos: Eles não estão trabalhando o suficiente no escritório.

Schmidt, que deixou o Google para sempre em 2020, criticou a política de trabalho em casa da empresa durante uma palestra recente na Universidade de Stanford, afirmando que esse é o motivo pelo qual o gigante dos mecanismos de busca está ficando para trás na corrida da IA. "O Google decidiu que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ir para casa cedo e trabalhar em casa era mais importante do que vencer", disse Schmidt aos alunos de Stanford. "E a razão pela qual as startups funcionam é porque as pessoas trabalham pra caramba."

“Desculpe-me por ser tão direto”, continuou Schmidt no vídeo publicado no canal do YouTube de Stanford na terça-feira, 13 – e retirado do ar a pedido do executivo, que se desculpou pela fala no dia seguinte. “Mas o fato é que, se todos vocês saírem da universidade e fundarem uma empresa, não vão permitir que as pessoas trabalhem em casa e venham apenas um dia por semana se quiserem competir com as outras startups.”

Schmidt fez as observações em resposta a uma pergunta do professor Erik Brynjolfsson sobre como o Google perdeu a liderança em IA para startups como OpenAI e Anthropic.

“Perguntei isso ao (CEO do Google) Sundar (Pichai) e ele não me deu uma resposta muito clara. Talvez você tenha uma explicação mais precisa ou mais objetiva para o que está acontecendo”, disse Brynjolfsson ao ex-chefe do Google.

A Fortune entrou em contato com Schmidt e com o Google para comentar o assunto.

Um dia após a declaração, Schmidt pediu desculpas pela fala. “Eu me expressei mal sobre o Google e suas horas de trabalho”, disse Schmidt ao jornal americano Wall Street Journal. “Lamento meu erro”.

Trabalho de casa no Google tornou-se norma após Schmidt

Schmidt, que liderou o Google de 2001 a 2011, antes de entregar as rédeas de volta ao cofundador da gigante das buscas, Larry Page, permaneceu como presidente executivo e consultor técnico do Google até 2020.

Desde então, o mundo do trabalho passou por uma transformação significativa. Apesar de os perigos da pandemia terem ficado para trás há muito tempo, as empresas ainda estão operando remotamente, pelo menos durante parte da semana.

Eric Schmidt foi o CEO do Google entre 2001 e 2011, saindo da empresa por completo em 2020 Foto: Eugene Gologursky/Getty Images via Fortune

De fato, um estudo da KPMG revelou recentemente que os CEOs que acreditam que os funcionários de escritório voltarão às suas mesas cinco dias por semana em um futuro próximo são agora uma pequena minoria.

Vale ressaltar que a observação de Schmidt de um dia por semana é um exagero: Como a maioria das empresas, o Google pediu aos funcionários que fossem aos escritórios cerca de três dias por semana, de acordo com o Relatório Anual de Diversidade de 2022 da empresa. Mais recentemente, o Google até começou a monitorar formalmente o uso de crachás no escritório e a usá-los como uma métrica nas avaliações de desempenho. No entanto, Schmidt deve observar que a reação dos funcionários às exigências rígidas de retorno ao escritório pode acabar com qualquer ganho de produtividade no departamento de IA do Google.

Políticas de retorno ao escritório, e produtividade

Schmidt não é o primeiro líder a reclamar que trabalhar em casa mata a inovação.

No entanto, os CEOs que ordenam que seus funcionários trabalhem em um escritório cinco dias à la pré-pandemia correm o risco de ter menos funcionários para inovar.

Várias pesquisas sugerem que os funcionários abandonariam seus empregos se fossem forçados a voltar para as torres verticais da empresa.

Enquanto isso, os líderes que já impuseram um mandato de RTO admitiram que sofreram mais atritos do que o previsto e estão tendo dificuldades com o recrutamento.

Elon Musk, por exemplo, tem sido um defensor declarado do trabalho no escritório - ele descobriu rapidamente que os funcionários darão um ultimato aos seus chefes para que se desloquem para o trabalho ou encontrem outro emprego.

As operações do Twitter (agora X) foram colocadas em risco logo depois que ele assumiu o controle, quando mais funcionários do que o esperado optaram por pedir demissão em vez de atender ao chamado de Musk para se tornarem “hardcore”.

Além disso, mesmo que os funcionários não se demitam com raiva, eles provavelmente terão menos entusiasmo por seus empregos: Um número impressionante de 99% das empresas com mandatos de retorno ao escritório observou uma queda no engajamento.

Publicidade

De qualquer forma, a falta de inovação do Google no departamento de IA não se deve ao fato de os funcionários trabalharem mais em casa do que os da OpenAI - eles têm a mesma política de três dias de permanência no escritório.