Gemini, IA do Google, ganha app para iPhone no Brasil

O Gemini, inteligência artificial do Google, agora vai estar disponível em um app próprio também para usuários de iPhone. A empresa anunciou que o chatbot de IA chega nesta quinta-feira, 14, aos celulares da Apple, com suporte a conversação por voz em até 35 idiomas, incluindo o português.

Lançado em abril deste ano, o app era compatível apenas com aparelhos de sistema operacional Android - no iPhone, só era possível acessar a IA pelo app do Google ou pelo navegador.

Gemini, do Google, agora tem suporte para ser assistente de voz Foto: Reprodução/Google

A partir desta quinta, além da versão completa no app do Gemini, os usuários que possuem a assinatura da ferramenta também poderão acessar o Gemini Live, recurso da IA que promove conversas com o usuário com maior janela de contexto e memória de informações. O app também permite que os usuários usem um gerador de imagem para criar arquivos visuais a partir de comando de texto, além de ser integrado com outros apps do ecossistema Google como Gmail, Google Docs, Planilhas e Agenda.

Para utilizar o Gemini no iPhone basta acessar a App Store, loja de aplicativos da Apple, e encontrar o app da IA. Depois, é só clicar em “obter” e fazer login na ferramenta com a mesma conta do Gmail.