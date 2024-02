Mark Zuckerberg: ‘Se eu cansar da Meta, vou abrir um frigorífico’, brinca CEO sobre criação de gado

O empresário americano Mark Zuckerberg já pode ter planos para a vida depois da Meta, empresa de tecnologia fundada por ele em 2004 e dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. O plano pode ser um frigorífico de carne bovina.

PUBLICIDADE “Se eu estiver cheio da Meta, eu vou abrir o Mark’s Meat (Carne do Mark, em tradução livre)”, afirmou o presidente executivo durante conversa no podcast Morning Brew Daily, divulgada na sexta-feira passada, 16. A declaração é uma brincadeira, é claro.

Recentemente, Zuckerberg afirmou em publicação no Instagram que, nas horas vagas fora do escritório da Meta, tem se dedicado à criação de gado em seu rancho na ilha de Kauai, no Havaí.

O boi criado por Zuckerberg é da espécie mais cara do mundo, o wagyu, conhecido por ter a carne mais cara do mundo. O quilo da peça bovina pode ultrapassar facilmente R$ 1 mil, a depender do corte escolhido. Segundo o CEO, o gado é alimentado com cerveja e farinha de macadâmia.

“É difícil para uma criança entender o que faz a Meta. É muito abstrato. Então, a minha filha achava que eu era um vaqueiro”, disse o executivo. Casado com Priscilla Chan desde 2012, o fundador do Facebook é pai de três meninas: Maxima Chan Zuckerberg, August Chan Zuckerberg e Aurelia Chan Zuckeberg, nascidas em 2015, 2017 e 2022, respectivamente.

“Eu tenho esse projeto em que quero ver se consigo criar a melhor carne do mundo”, afirmou. Para ele, o objetivo é testar tipos de alimentos nutricionais para que as vacas consigam cresce da forma mais saudável e rápida possível, por isso a escolha por alimentar os animais com cerveja (que induz o apetite) e nozes (que têm alto valor calórico). “Eu não tenho intenção comercial. Estou apenas tentando criar a melhor carne do mundo”.

Publicidade

CEO da Meta, Mark Zuckerberg faz criação de gado Wagyu no Havaí Foto: Reprodução/Instagram/Zuck

Zuckerberg também comentou sobre sua paixão por esportes de lutas marciais, como o jiu-jitsu brasileiro. A prática, no entanto, levantou preocupação do conselho da Meta, que protocolou um aviso de que, se o CEO “ficar indisponível”, o negócio da empresa pode ficar ameaçado. Leia mais aqui.

“Agora, estou focando em uma reabilitação para o joelho, de modo que eu possa voltar para as lutas. Cara, gastei muito tempo lutando. Mas a reabilitação leva muito tempo, e você demora para voltar à forma e você não pode fazer tudo o que fazia antes”, diz. “Não é muito eficiente em consumo de tempo.”

Também no Havaí, o bilionário constrói uma mansão que promete ser autossuficiente em energia e alimentos, com 30 banheiros, portas antiexplosão e um bunker. O empreendimento tem tamanho de 5,6 km² (equivalente a 30 Maracanãs) e preço de US$ 270 milhões. O objetivo é levantar 12 torres nos próximos anos, mas mais detalhes não foram revelados — os arquitetos envolvidos com o projeto não podem falar nada a respeito, diz a revista Wired.

No início de fevereiro, Mark Zuckerberg aumentou em US$ 28 bilhões seu patrimônio em um único dia. Com US$ 170 bilhões de fortuna, o CEO ultrapassou Bill Gates (Microsoft) como um dos homens mais ricos do mundo, atrás de Bernard Arnault (LVMH), Elon Musk e Jeff Bezos (Amazon).