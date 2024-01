Rei do gado: Mark Zuckerberg anuncia criação de boi com carne mais cara do mundo

Além de lutador de MMA, piloto de avião e, claro, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, Mark Zuckerberg agora também é boiadeiro. O dono da Meta publicou uma imagem em seu Instagram avisando aos seguidores que está trabalhando em uma criação de boi — o Wagyu, conhecido por ter a carne mais cara do mundo — em seu rancho em Kauai, no Havaí.

A ideia do bilionário é fazer toda a criação em sua fazenda, contando inclusive com ajuda de suas filhas August, Max e, daqui uns anos, sua recém-nascida Aurelia.

“Comecei a criar gado no Ko’olau Ranch, em Kauai, e meu objetivo é criar uma carne bovina da mais alta qualidade do mundo. O gado é wagyu e angus, e eles crescerão comendo farinha de macadâmia e bebendo cerveja que cultivamos e produzimos aqui no rancho”, explicou o criador do Facebook pelo Instagram.

O empresário informou ainda que deseja ter uma produção local, com gado e alimentos criados na própria fazenda. O projeto tem coerência com os planos de Zuckerberg para o futuro: em uma nova mansão, que está sendo construída também no Havaí, o bilionário quer ter autossuficiência de alimentos e energia. A propriedade, que deve contar com um bunker subterrâneo gigante, foi revelada pela revista Wired.

Enquanto a casa nova não fica pronta, Zuckerberg volta seus esforços para começar a criação de gado no Ko’olau Ranch, afirmando que está aprendendo e aprimorando a produção bovina.

“Ainda estamos no início da jornada e é divertido aprimorá-la a cada estação. De todos os meus projetos, este é o mais delicioso”, afirmou Zuckerberg nas redes sociais.