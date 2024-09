Óculos escuros turbinados por IA e interface neural são o futuro da computação para a Meta; veja

A Meta anunciou nesta quarta, 25, novidades sobre metaverso e inteligência artificial (IA). A primeira novidade apresentada por Zuckerberg, que subiu ao palco com uma camiseta que diz “Ou Zuck ou nada”, foi o novo Meta Quest 3S, óculos de realidade mista (virtual e aumentada), que chega a partir de US$ 300 nos EUA.

evento meta - oculos Foto: Reprodução: Meta

De acordo com o CEO da Meta, os óculos têm as mesmas características do Quest 3, mas com tecnologia aprimorada - o grande trunfo, segundo ele, é conseguir baixar o preço do aparelho em relação ao modelo tradicional. o Meta Quest 3S está disponível com armazenamento de 128 GB e 256 GB - a versão tradicional tem 512GB. Não há informações sobre a venda para o Brasil.

Além das fotos, a Meta está trazendo o mapeamento espacial de espaços para criar um ambiente virtual realístico. Espaços com vários objetos, móveis e até equipamentos mais complexos, como uma mesa de som, conforme o exemplo mostrado no evento, devem ser reproduzidos próximos da realidade pela empresa no Quest. Todos os aplicativos foram redesenhados para o óculos. Agora é possível se conectar com qualquer Windows 11 bastando parear com o aparelho.

Óculos escuros com IA

Zuckerberg apresentou novos recursos de óculos com IA Foto: Reprodução: Meta

PUBLICIDADE “Óculos são a nova categoria de dispositivos de IA”, afirmou Zuckerberg sobre os óculos que a Meta produziu com a Ray-Ban. Essa é uma das maiores apostas do executivo, que viu os acessórios fazerem sucesso recentemente. A companhia revelou diversos recursos de IA para os óculos, que não estão à venda no Brasil. Além disso, a IA poderá entender as imagens e guardar informações, como um número de telefone em um panfleto ou o número da vaga no estacionamento. A tecnologia também vai permitir que o aparelho se conecte com informações para responder perguntas com base no que o usuário está filmando no momento.

A ferramenta Be My Eyes poderá ajudar pessoas com baixa visão a entender informações escritas, a partir da imagem e respondendo a partir do sistema de som dos óculos.

Novos óculos

Com uma maleta secreta - e trancada a cadeados - Zuckerberg apresentou um protótipo de óculos de projeção holográfica. De acordo com o CEO, a empresa tem trabalhado em dispositivos do tipo há 10 anos. A demonstração deve ter preocupado a Apple, já que os acessórios são menores, mais estilosos e, aparentemente, mais funcionais que o Vision Pro.

Com armação grossas e lentes transparentes, o aparelho faz uma projeção de imagens, pessoas e janelas de computador ao mesmo tempo que que pode sobrepor esses elementos a objetos reais.

Meta AI

A companhia atualizou o modelo que alimenta a Meta IA, escolhendo o Llama 3.2. A IA é multimodal, ou seja entende textos, imagens é áudio. A IA da empresa vai ganhar uma ferramenta de voz para conversar com usuários. Para dar vida à tecnologia, a Meta usou vozes de celebridades como Kristen Bell, John Cena e Judi Dench para interação - e os usuários poderão escolher qual voz será

Outra ferramenta de IA será a dublagem de vídeos por meio do Meta AI Translation no Reels, do Instagram. Assim, os usuários podem escolher a tradução e a imagem do vídeo deve sincronizar com o áudio dublado, incluindo o tom de voz em outro idioma e o movimento dos lábios.

