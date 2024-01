Robô humanoide de US$ 20 mil da Tesla aprende a dobrar camiseta; veja vídeo

Na segunda-feira 15, o robô humanoide Optimus, protótipo em desenvolvimento pela montadora americana de carros elétricos Tesla, apareceu dobrando uma camiseta — com velocidade razoável, o robô conseguiu performar a tarefa com sucesso.

Segundo Elon Musk, fundador e presidente executivo da Tesla, o Optimus ainda não é totalmente autônomo, no entanto. Ou seja, o androide não é capaz de dobrar a camiseta sozinho, o que significa que o robô está sendo controlado por algum humano.

Abaixo, veja o vídeo compartilhado por Musk.

Ainda um protótipo na Tesla, a companhia espera colocar o Optimus no mercado até 2027, com preço inferior a US$ 20 mil. O robô foi revelado em anúncio de outubro de 2022.

O Optimus é inspirado na fisionomia de humanos: ele pesa 73 quilos, possui uma cabeça, locomove-se por duas pernas e possui dois braços com mãos, que trazem polegares opostos. A Tesla afirma que o Optimus possui processador da marca, com conexão Wi-Fi e de celular, bem como recursos de áudio e cibersegurança. A bateria tem capacidade de 2,3 kWh.

Por isso, o robô é capaz de reconhecer objetos, como caixas, e realizar tarefas com eles. No exemplo da Tesla, o androide usa a mão para pegar um regador e, em seguida, colocar água em plantas de um jardim.

“Ainda há muito trabalho a ser feito para refinar o Optimus e colocá-lo à prova”, declarou Musk em outubro de 2022. “Acho que o robô vai ser incrível em cinco a 10 anos.”

Ou seja: dobrar camisetas pode estar prestes a virar coisa do passado. Mas, neste momento, essa tarefa doméstica deve continuar entre nós.