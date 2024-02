Sony vai demitir 900 pessoas no mundo e fechar escritório em Londres

A Sony disse que as demissões também afetarão os fabricantes de jogos Insomniac (o estúdio por trás do Homem-Aranha), Naughty Dog (The Last of Us) e Guerrilla (Horizon), três de suas subsidiárias mais bem-sucedidas.

As ações da Sony despencaram no início deste mês com a notícia de que estava cortando as projeções para seu console PlayStation 5. Mais de 6 mil trabalhadores do setor de videogames perderam seus empregos este ano, pois os orçamentos dispararam e as empresas de jogos enfrentaram uma desaceleração dos gastos pós-pandemia e o aumento das taxas de juros.