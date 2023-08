App Threads pode ganhar versão para computadores nesta semana

A Meta, empresa de Mark Zuckerberg, dona de redes sociais como Instagram e Facebook, vai lançar nesta semana uma versão web do aplicativo Threads, concorrente do X, ex-Twitter, de Elon Musk, que já tem uma versão em site. As informações são do The Wall Street Journal. Até então, o app está disponível apenas como aplicativo de celulares.

A versão para desktop seria parte de uma das mudanças mais pedidas pelos usuários. Em resposta, Adam Mosseri, diretor do Instagram, informou na última semana em seu perfil na rede social que a versão web do Threads está em fase de testes internos na Meta e será lançada em breve.

Segundo o Wall Street Journal, pessoas familiarizadas com os planos da Meta afirmam que a lançamento está previsto para esta semana, embora detalhes definitivos possam mudar.

Inicialmente, a rede social de microblog parecia destinada ao sucesso, quando a Meta lançou o aplicativo, em julho. No entanto, o uso da plataforma teve uma queda significativa após o furor dos dias iniciais após o lançamento.

A Meta acelerou o lançamento do Threads para ser uma alternativa rápida ao crescente interesse por uma alternativa ao X, novo nome do Twitter. O Threads se tornou o aplicativo mais rápido a atingir a marca de 100 milhões de downloads, conquistando esse feito em apenas cinco dias.

Apesar desse sucesso inicial, a popularidade do aplicativo diminuiu rapidamente, sendo que muitos usuários citaram a ausência de recursos, incluindo uma versão completa do serviço para a web. Nas últimas semanas, a Meta introduziu vários novos recursos, incluindo a função de configurar notificações de postagens para contas específicas e visualizar publicações seguindo o formato cronológico.

Threads vai ter versão web em breve Foto: ETIENNE LAURENT/EFE

No auge, o Threads tinha quase 50 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo, mas esse número despencou para menos de 10 milhões desde então. Enquanto isso, o X, mesmo tendo tido uma queda brusca de uso após a mudança de nome, ainda tem cerca de 363,7 milhões de usuários ativos mensais, segundo a Insider Intelligence.

A adição de uma versão online do Threads seria vantajosa para a Meta em termos de promover o serviço pela internet, de acordo com especialistas em mídia social. Além da versão online do Threads, Mark Zuckerberg, anunciou no início deste mês que a empresa tem planos de lançar um recurso de pesquisa aprimorado para o app nas próximas semanas.

Com o lançamento do Threads, em julho, concorrente direto do X, Elon Musk desafiou Mark Zuckerberg para uma luta de jaula, que começou como uma piada, mas pode estar próxima de acontecer de verdade.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani