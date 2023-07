Threads ‘estoura’ nas redes e é plataforma com crescimento mais rápido da história

Apenas uma semana após o seu lançamento, o Threads, nova plataforma da Meta, se tornou a rede social com crescimento mais rápido da história, de acordo com a agência de notícias Reuters. Na segunda-feira, 10, Mark Zuckerberg afirmou que o app já havia alcançado 100 milhões de usuários e comemorou o engajamento orgânico da plataforma.

O Threads surgiu para ser a rede de microblogs da Meta, que também comanda apps como Instagram, WhatsApp e Facebook, e foi lançada na última quarta-feira, 5, para enfrentar o mau momento do Twitter sob a direção de Elon Musk. O bilionário tem liderado uma sequência de mudanças na rede do passarinho que não agradam os usuários, como o foco em ferramentas apenas para assinantes do Twitter Blue e o limite de visualização de publicações por dia.

De acordo com especialistas ouvidos pela agência de notícias Bloomberg, o Threads tem potencial de contribuir com US$ 8 bilhões em receita para a Meta nos próximos dois anos — a fatia já é maior do que os US$ 5,1 bilhões registrados pelo Twitter em seu último balanço financeiro como empresa de capital aberto, divulgado no início de 2022

O último sucesso da internet demorou cerca de dois meses para atingir a mesma marca: o ChatGPT, robô de conversação inteligente da OpenAI, alcançou 100 milhões de usuários em janeiro deste ano, dois meses após o seu lançamento.

Características

Para interagir no Threads é necessário que o usuário tenha um perfil no Instagram e baixar o aplicativo próprio da plataforma. Para publicar, o usuário deve acessar a opção central da parte inferior da tela e a partir daí pode começar a escrever uma publicação ou anexar uma mídia no ícone do clipe.

Ainda, os usuários podem fazer publicações de até 500 caracteres, publicar fotos e vídeos e compartilhar conteúdos de amigos. No Twitter, o limite de caracteres, para quem não assina o Twitter Blue, é de 280. Também, uma das principais diferenças é o limite diário de visualizações, imposto recentemente por Elon Musk na rede do passarinho. Agora, usuários não assinantes do Twitter Blue só podem ver 1 mil tuítes por dia. No Threads, não há um teto para visualizar publicações.