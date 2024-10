Um novo documentário reabre a busca pelo criador do bitcoin

A segunda missão do filme é defender a ideia de que a identidade do criador do bitcoin é realmente importante - que a criptomoeda, apesar de todas as suas falhas, representa um importante avanço tecnológico com implicações de longo alcance e que há boas razões, além do pudor, para se preocupar com quem o criou.

Vamos começar com a primeira parte. Entre os aficionados por bitcoin e jornalistas de criptomoedas, o mistério da identidade de Nakamoto tem sido objeto de debates ferozes e investigações minuciosas há mais de uma década. Mas nada foi provado de forma conclusiva, e algumas tentativas fracassadas de desvendar o caso - mais notoriamente uma matéria de capa da Newsweek de 2014 que colocou a culpa em um físico, Dorian Nakamoto, que acabou não tendo nada a ver com o bitcoin - apenas turvaram as águas.