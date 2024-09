Apple Watch Series 10: saiba como é o novo relógio da marca

O Apple Watch Series 10 foi anunciado no tradicional evento de setembro da Apple nesta segunda-feira, 9. Com preços entre R$ 5,5 mil (sem rede móvel) e R$ 9,3 mil (com rede móvel), a nova versão do relógio é maior, mais brilhante e mais fina. Outros destaques são sensores de profundidade e temperatura da água, novos recursos de saúde e esportes, além de uma ferramenta que detecta apneia do sono.

Apple Watch Series 10 possui a maior tela do produto até agora Foto: Apple

Mais fino, mais leve

PUBLICIDADE O novo Apple Watch Series 10 tem 9,7 milímetros de espessura, quase 10% mais fino do que a versão anterior do produto, o Apple Watch Series 9. A versão de titânio é quase 20% mais leve que o Series 9 de aço inoxidável, enquanto a versão de alumínio é quase 10% mais leve. Apesar disso, a Apple afirma que a tela é a maior já usada em um Apple Watch até hoje, o que permite exibir uma linha extra de texto de mensagens ou e-mails. A área de tela é até 30% maior que a do Series 4, 5, 6 e SE.

O display é cerca de 40% mais brilhante, para facilitar a leitura das informações em diferentes ângulos. O objetivo é diminuir a interferência de luz na tela.

O Apple Watch Series 10 está disponível em alumínio e titânio. Pela primeira vez o produto está disponível em alumínio preto brilhante. Há também a opção ouro rosa e prateado de alumínio. Os novos relógio de titânio estão disponíveis nas cores natural, dourado e ardósia.

Embora o case do Series 10 venha em dois tamanhos ligeiramente maiores, 42 e 46 milímetros, ele ainda será compatível com acessórios de pulseira projetados para o Series 9 e modelos anteriores. As novas pulseiras do Series 10 também serão compatíveis com modelos mais antigos.

Pela primeira vez na história do aparelho, o sistema de alto-falantes, que é 30% menor, vai permitir que o usuário possa tocar músicas ou podcasts diretamente no relógio.

Publicidade

Segundo a marca, a bateria do Series 10 pode ser carregada até 80% em 30 minutos. A duração da bateria é estimada em 18 horas.

Saúde

A nova versão do Apple Watch foca em saúde e oferece ferramentas para o monitoramento de sono e notificações sobre a saúde do coração, entre outros.

Com o relógio, o usuário pode ver quanto tempo tempo ficou em cada estágio do sono: REM, essencial e profundo, além de interrupções do sono. Segundo a Apple, uma recarga de apenas oito minutos é suficiente para ter oito horas de monitoramento de sono.

No app ECG, é possível gerar um eletrocardiograma, enquanto o app batimentos notifica frequência cardíaca alta, baixa ou em ritmo irregular. O novo app sinais vitais ajuda a identificar mudanças na sua saúde e permite ver métricas noturnas como oxigênio no sangue, frequência cardíaca e respiratória, temperatura do pulso e tempo de sono.

O Series 10 também vai oferecer detecção de apneia do sono, ferramenta que está aguardando aprovação da FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos). O produto consegue monitorar a respiração do usuário quando usado regularmente.

Esportes

O relógio continua sendo resistente à água até profundidades de 50 metros. Para os mergulhadores e nadadores, o Series 10 fornece informações de temperatura e de profundidade (até 6 metros) na água. O novo smartwatch também incluirá o aplicativo Tides da Apple que oferece rastreamento para caiaques.

Outro aplicativo novo é o Marés, que fornece informações sobre 115 mil praias e 5 mil lugares para praticar surfe em todo o mundo, como maré alta e baixa, maré enchente e vazante, além do horário do nascer e pôr do sol.

Publicidade

A Apple ainda informou que as ferramentas foram adaptadas para os treinos, e os usuários conseguirão ver os efeitos dos exercícios sobre o corpo. Assim, poderão saber se é hora de descansar ou continuar.

Qual o valor?

Os preços variam de acordo com o modelo, tamanho de caixa e se conta com conexão ou não a redes móveis, como o 5G. A versão de alumínio está disponível na loja oficial da Apple no Brasil a partir de R$ 5,5 mil, enquanto a versão de titânio está disponível a partir de R$ 9,3 mil.

Ultra 2

Já o Apple Watch Ultra 2 não mostrou muitas novidades e está disponível a partir de R$ 10,5 mil. Ele chega nas cores Natural e Black. A superfície é resistente e durável, com material usado na indústria aeroespacial e pulseira feita de titânio.

A Apple também anunciou uma colaboração com a Hermès com o novo Apple Watch Hermès Ultra 2. Esta edição apresenta uma fivela de titânio e um relógio Hermès Maritime com design diferenciado. O Hermès Ultra 2 inclui uma nova pulseira feita de malha texturizada, focada na durabilidade para esportes aquáticos.