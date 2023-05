WhatsApp corre risco de ser proibido no Reino Unido

O WhatsApp pode se tornar ilegal no Reino Unido caso um projeto de lei de segurança online seja aprovado pela Câmara dos Lordes, parte do parlamento britânico. O projeto pede para o mensageiro aderir à política de moderação de conteúdo, que foge do atual recurso de segurança do app.

Atualmente, o mensageiro usa a criptografia de ponta-a-ponta como ferramenta de segurança online. É um recurso capaz de decodificar mensagens para que apenas o emissor e o receptor tenham acesso ao conteúdo do chat. A criptografia é capaz de preservar a privacidade dos usuários, impedindo que terceiros tenham acesso às mensagens.

O diretor do WhatsApp afirmou que não vai mudar os recursos de segurança do app caso o projeto de lei seja aprovado Foto: Dado Ruvic/Reuters

O texto do projeto de lei conta com mais de 260 páginas e explica que, caso aprovado, a Ofcom - agência de regulação de mídias no país - vai poder estabelecer a mediação que quiser para combater publicações com conteúdo ofensivo e criminoso nas redes sociais em geral. Além disso, será possível que ela peça informações privadas à empresas de tecnologia.

O projeto também diz que, caso as regras estabelecidas para a mediação não sejam cumpridas, as empresas de tecnologia poderão ser multadas em até € 18 milhões ou 10% de seus faturamentos. A proposta foi discutida pela primeira vez em 2019, porém só foi publicada em maio de 2021.

Will Cathcart, diretor do WhatsApp, declarou em entrevista ao jornal The Guardian em março deste ano que não vai abrir mão do sistema de criptografia de ponta-a-ponta para se adequar às leis do país. “98% dos nossos usuários estão fora do Reino Unido [...] seria uma escolha estranha escolhermos diminuir a segurança de uma forma que afetaria esses 98% dos usuários”, explicou.





Continua após a publicidade