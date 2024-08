A Apple escondeu alguns truques no iPhone; aprenda a turbinar o seu smartphone

A Apple permite transformar mensagens em áudio por meio do recurso de leitura de texto em tela – o nome da função é “Conteúdo falado”. Com isso, textões podem deixar de ser um problema.

Com o Conteúdo falado ativado, basta pressionar a mensagem do WhatsApp, por exemplo, e selecionar Falar, e então o texto será reproduzido com som.

Abra o aplicativo Ajustes e procure por Acessibilidade ;

e procure por ; Em Acessibilidade , clique em Conteúdo falado ;

, clique em ; Em Conteúdo falado , ative a opção Falar seleção ;

, ative a opção ; Ainda em Conteúdo falado , clique em Vozes ;

, clique em ; Em Vozes , selecione Português ;

, selecione ; Depois, basta selecionar a opção de voz desejada.

Evite bisbilhoteiros na hora de emprestar o celular

O recurso de Acesso guiado permite que o dono do celular crie uma senha que trava o iPhone na tela indicada. Isso serve para situações em que o proprietário do aparelho vai emprestar seu smartphone e quer garantir que a outra pessoa não acesse nenhum outro aplicativo.