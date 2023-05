Amazon lança Echo Pop, nova caixinha conectada com Alexa, por R$ 350

A Amazon lançou nesta quarta-feira, 17, suas novas caixinhas conectadas com Alexa, assistente de voz da empresa. O modelo Echo Dot ganhou duas novas versões na quinta geração e um novo modelo passa a fazer parte da família: a Echo Pop.

De acordo com a Amazon, as caixinhas estão em evolução para integrar novas funcionalidades a partir da inteligência artificial (IA) que alimenta o aprendizado da Alexa.

“Nós já usamos modelos de LLM (large language model), que tem 20 bilhões de parâmetros, que tem guiado muitas das nossas experiências por anos. Isso ajuda a Alexa a se tornar melhor. Também estamos trabalhando em versões maiores e estruturas diferentes desses modelos de IA que vão impulsionar mais experiências”, afirmou Rohit Prasad, vice presidente global de Alexa, em entrevista ao Estadao.

As novidades foram anunciadas na Casa Alexa, espaço produzido pela Amazon em São Paulo, para mostrar os produtos e as formas de conectar as caixinhas em casa.

Echo Pop é novo lançamento da Amazon Foto: Amazon/Divulgação

O Echo Pop é a nova adição à linha Echo da Amazon. Com formato semicircular, disponível em preto e branco, o dispositivo custa R$350. O Echo Pop conta com alto-falante frontal direcional, ideal para ambientes pequenos e espaços menores. O modelo conta com o sinal luminoso que muda de cor de acordo com o comando - o dispositivo mostra, por exemplo, uma luz vermelha para indicar que não está captando áudios. O processador Amazon AZ2 Neural Edge no Echo Pop assegura desempenho otimizado em seu design compacto.

O Echo Pop, assim como outros dispositivos da linha Echo, apresenta o Modo de Economia de Energia, que ajuda a conservar energia durante períodos de inatividade. Isso contribui para a redução do consumo de energia ao longo da vida útil do dispositivo.

Echo Dot

A empresa também anunciou a quinta geração das Echo Dot e Echo Dot com Relógio. A arquitetura de áudio foi reformulada para melhorar a qualidade sonora.

Os novos modelos também contam com um sensor de temperatura. Isso permite que os usuários configurem rotinas automatizadas com a Alexa, como a ativação do ar-condicionado quando a temperatura atinge um certo limite. O sensor também é capaz de detectar movimento, o que possibilita a criação de rotinas como acender luzes quando o usuário entra em casa.

Echo Dot 5 Foto: Amazon/Divulgação

Além disso, um acelerômetro que permite controles por toque foi adicionado à Echo Dot. Isso significa que os usuários podem interagir com o dispositivo tocando na parte superior para, por exemplo, descartar um temporizador ou encerrar uma chamada. Os Echo Dot e Echo Dot com Relógio são equipados com o processador AZ2 Neural Edge, o que torna as respostas para gestos de toque e detecção de movimento mais rápidas.

O chip, segundo a Amazon, garante que o processamento de parte das informações geradas pela Alexa seja feito no próprio dispositivo.

O Echo Dot com Relógio agora tem um display de LED melhorado. Além de exibir as horas, o display pode mostrar informações adicionais, como o nome de uma música, previsão do tempo, cálculos e horários de eventos. Esses dados são exibidos quando solicitados à Alexa.

A pré-venda do Echo Pop, disponível nas cores branca e preta, começa nesta quarta-feira, com o envio dos dispositivos a partir do dia 31 de maio. O Echo Dot 5ª geração está disponível nas cores azul, preta e branca, por R$430, e o Echo Dot 5ª geração com Relógio, nas cores azul clara e branca, por R$530.