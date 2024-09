Após chegada do iPhone 16, iPhone 15 tem desconto de até R$ 800 na loja da Apple

Com a apresentação do iPhone 16, a Apple realizou nesta segunda, 9, ajustes em sua loja oficial no Brasil. Os preços do iPhone 14 e 15 foram reduzidos, enquanto os modelos iPhone 13, 15 Pro e 15 Pro Max foram removidos da Apple Store.

PUBLICIDADE A remoção dos modelos anteriores da loja online da Apple é uma estratégia comum da empresa para impulsionar as vendas dos novos modelos - especialmente porque o iPhone 16 ficou muito parecido com o iPhone 15 Pro. Apesar de não estarem mais disponíveis diretamente na Apple, esses modelos ainda podem ser encontrados no varejo, oferecendo opções para quem busca um iPhone a um preço mais acessível. A empresa também descontinuou todos os modelos de AirPods antigos da sua loja oficial, como o AirPods Pro (primeira geração) e o AirPods de terceira geração. Os aparelhos foram trocados pelos novos modelos (AirPods Pro 2, AirPods 4). A exceção ficou com o AirPods Max que ganhou novas cores. Todos os modelos de Apple Watch anteriores, exceto o Apple Watch SE, também foram substituídos pelos novos lançamentos anunciados no evento.

iPhone 15 Pro foi removido da loja oficial da Apple Foto: Bruno Romani/Estadão

Redução de preços no iPhone 14 e 15

Os valores dos iPhones 14 e 15 sofreram alterações após o lançamento do iPhone 16. O iPhone 15 de 128 GB foi o que teve a maior redução percentual, com um desconto de R$ 800, passando de R$ 7,3 mil para R$ 6,5 mil (preço 11% menor). O iPhone 15 de 256 GB também teve um desconto de R$ 800, passando de R$ 8 mil para R$ 7,3 mil (10% menor). O modelo de 512 GB seguiu o padrão do desconto de R$ 800, indo de R$ 9,6 mil para R$ 8,8 mil (8% menor).

No caso do iPhone 14, o modelo de 128 GB teve um desconto de R$ 200, passando de R$ 6 mil para R$ 5,8 mil, uma redução mais tímida comparada ao seu sucessor, o iPhone 15. O modelo de 256 GB também teve um desconto de R$ 200, indo de R$ 6,8 mil para R$ 6,6 mil e o modelo de 512 GB teve o mesmo desconto de R$ 200, passando de R$ 8,3 mil para R$ 8,1 mil. Já os modelos 14 Plus não tiveram nenhuma alteração de preço, sendo os únicos que mantiveram seus valores originais mesmo com a chegada do novo iPhone.

Modelos disponíveis no site

iPhone 16 apresenta novas cores dos aparelhos Foto: Divulgação: Apple

Após as mudanças, o site da Apple agora oferece os seguintes modelos de iPhone: iPhone SE (3ª geração) com preços a partir de R$ 4,3 mil (128 GB), R$ 4,8 mil (256 GB) e R$ 5,8 mil (512 GB), além dos já citados iPhones 14 e 14 Plus, iPhones 15 e 15 Plus.

O iPhone 16, modelo base, está disponível em três opções de armazenamento: 128 GB por R$ 7,8 mil, 256 GB por R$ 8,6 mil e 512 GB por R$ 10,1 mil. Já o iPhone 16 Plus, também oferece três opções de armazenamento: 128 GB por R$ 9,5 mil, 256 GB por R$ 10,3 mil e 512 GB por R$ 11,8 mil.

Publicidade

Já o iPhone 16 Pro em quatro opções de armazenamento: 128 GB por R$ 10,5 mil, 256 GB por R$ 11,3 mil, 512 GB por R$ 12,8 mil e 1 TB por R$ 14,3 mil. O iPhone 16 Pro Max, por sua vez, oferece três opções de armazenamento: 256 GB por R$ 12,5 mil, 512 GB por R$ 14 mil e 1 TB por R$ 15,5 mil, sendo o mais caro iPhone que já existiu até agora.