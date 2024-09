Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung, já tem data de estreia no Brasil; veja

A Samsung anunciou a pré-venda do Galaxy Ring, seu primeiro anel inteligente, no Brasil. O dispositivo estará disponível para compra a partir de 18 de setembro. Os interessados podem se registrar no site da empresa para receber notícias sobre o produto e garantir um desconto de R$ 500 na compra. Os preços ainda não foram divulgados, mas nos Estados Unidos o Galaxy Ring é vendido por US$ 399 (cerca de R$ 2.240 na conversão direta).

Samsung apresenta seu primeiro anel inteligente Foto: Bruna Arimathea/Estadão

A Samsung espera que o Galaxy Ring seja bem recebido no Brasil, onde ainda não há concorrentes diretos disponíveis. O dispositivo chega ao país sem a competição de outras marcas de anéis inteligentes já estabelecidas, como Oura Ring, Ultrahuman, Evie Ring e Xiaomi. É importante lembrar que o anel só funcionará com smartphones Samsung, de preferência aqueles compatíveis com o Galaxy AI. Muitas das funcionalidades do anel dependem da inteligência artificial da Samsung, o que limita seu uso a aparelhos mais novos.

Funcionalidades e design

O Galaxy Ring oferece acompanhamento da saúde e do bem-estar por meio de recursos como rastreamento do sono, registro de treinos, monitoramento da frequência cardíaca, rastreamento do ciclo menstrual e análise de hábitos. O dispositivo também oferece detecção de exercício físico e é resistente à água e à corrosão. O anel estará disponível em três cores: preto, prata e dourado, e em nove tamanhos diferentes, para se ajustar a diferentes dedos.