iPhone: como gravar uma chamada e transcrever a conversa no smartphone da Apple?

O iOS 18.1, sistema operacional do iPhone, introduziu um recurso aguardado por muitos usuários do smartphone da Apple: a gravação de chamadas telefônicas, com a opção de transcrição das conversas. A funcionalidade, disponível nos aplicativos Telefone e FaceTime, promete facilitar o registro e a revisão de conversas importantes, além de oferecer uma ferramenta útil para profissionais que precisam documentar suas ligações.

A funcionalidade de gravação e transcrição de chamadas, presente no iOS 18.1, está disponível para iPhones compatíveis nos seguintes idiomas: alemão, cantonês, espanhol, francês, inglês, japonês, mandarim e português (Brasil). Vale lembrar que há duas opções de transcrição: em tempo real e a partir da gravação: a transcrição de chamadas em tempo real ainda não funciona de forma perfeita no Brasil por utilizar da Apple Intelligence, inteligência artificial (IA) da Apple que só deve chegar de maneira oficial no País em 2025. Já a função de transcrição de chamada a partir do app Notas (a partir da gravação) é realizada sem problemas.

Como gravar uma chamada telefônica

iPhone ganhou funcionalidade com atualização do sistema operacional Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Para gravar uma chamada no iPhone com o iOS 18.1, siga estes passos:

Inicie ou atenda uma chamada telefônica no aplicativo Telefone ou FaceTime. Toque no botão “Gravar”, representado por um ícone de onda sonora, no canto superior esquerdo da tela. Uma voz automatizada irá notificar todos os participantes da chamada que a gravação foi iniciada. A gravação será salva automaticamente no aplicativo Notas ao final da chamada ou quando você interromper a gravação.

Como acessar a transcrição de uma chamada

As gravações de chamadas são armazenadas no aplicativo Notas, onde podem ser acessadas e reproduzidas a qualquer momento. O iOS 18.1 também oferece a opção de transcrever as chamadas em tempo real, usando a tecnologia de inteligência artificial da Apple.

Para acessar a transcrição de uma chamada gravada, siga estes passos:

Abra o aplicativo Notas. Selecione a nota que contém a gravação da chamada. Toque no botão “Reproduzir” para ouvir a gravação. Toque no indicador da gravação para ver a transcrição da conversa.

Privacidade

É importante ressaltar que a gravação de chamadas telefônicas pode ser ilegal em alguns países ou regiões. Antes de gravar uma chamada, verifique as leis locais para garantir que você está agindo de acordo com a lei.

A Apple implementou medidas para garantir a transparência e a privacidade na gravação de chamadas. Ao iniciar uma gravação, o iPhone notifica todos os participantes da chamada que a gravação está em andamento. Além disso, as gravações são armazenadas localmente no dispositivo e protegidas por criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas o usuário tenha acesso a elas.