Nova versão do iPhone ‘barato’ já tem janela de lançamento; confira

A Apple está próxima de anunciar o lançamento do novo iPhone SE 4. Segundo o jornal sul-coreano AjuNews, a empresa está na fase de produção em massa da câmera do produto, o que significaria que o aparelho está prestes a receber um anúncio oficial após essa etapa. A LG Innotek, empresa responsável pela instalação de câmeras da Apple, está encarregada na fabricação do componente e deve começar a produção em 4 de dezembro.

Ainda segundo a reportagem, a previsão para lançamento do novo iPhone seria em março de 2025, dado que a LG Innotek começa a fornecer as câmeras para smartphones da Apple três meses antes de seus anúncios. Mark Gurman, jornalista da Bloomberg especializado em Apple, especulou em outubro deste ano que o produto será anunciado entre março e junho no próximo ano.

Nova versão do iPhone SE deverá ter mesmo design do iPhone 14, com uma tela OLED de 6,7 polegadas. Foto: Guilherme Guerra/Estadão