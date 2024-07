Você está segurando seu telefone de forma errada? Confira dicas para evitar problemas

Quando as pessoas alertam sobre os perigos do tempo em frente às telas, elas geralmente estão pensando no impacto que isso tem na saúde mental ou nos relacionamentos pessoais.

Aqui estão algumas coisas que os especialistas dizem que você deve fazer de forma diferente ao usar seu smartphone, organizadas por parte do corpo.

Suas mãos

Falamos muito sobre a maneira certa e errada de digitar ou sentar em uma mesa, mas como você deve segurar sua telinha favorita?

A chave é manter uma posição neutra do pulso, diz Lauren Shapiro, professora assistente de cirurgia ortopédica na Universidade da Califórnia em São Francisco. Isso significa que o pulso deve estar reto ou ter apenas uma leve curvatura.

“Flexionar o pulso, estender o pulso e segurar ou agarrar com força colocarão mais estresse e tensão no corpo”, diz Shapiro.

Ela recomenda fazer pausas para evitar períodos prolongados de uso. Certifique-se de que seu telefone não seja muito grande para sua mão e opte por ferramentas viva-voz quando possível, como ditado de voz ou uma chamada telefônica em vez de mensagens de texto.

Se você estiver usando um suporte na parte de trás do seu telefone para segurá-lo, certifique-se de não apoiar todo o peso do telefone em um único ponto, como um único dedo.

A chave para evitar problemas ao segurar o celular é manter uma posição neutra do pulso Foto: Gabriela Bilo/Estadão

Não há pesquisa suficiente para fazer uma ligação causal direta entre lesões nas mãos e o aumento no uso do telefone, diz Shapiro. No entanto, é provável que segurar um smartphone ou tablet incorretamente e com muita frequência possa contribuir para problemas como artrite do polegar, túnel do carpo e tendinite.

Consulte um médico, em caso de dormência e formigamento, estalos ou travamento dos dedos, dor persistente ou intensa ou dormência na mão, braço ou ombro do lado que segura o telefone.

A maneira ideal de segurar um telefone pode ser não segurá-lo . Apoie-o ou use um suporte que também funcione como carregador e coloque-o na altura dos olhos.

Seus ouvidos

Antes de começar a tocar qualquer música nos seus fones de ouvido, certifique-se de não aumentar muito o volume e correr o risco de perder a audição. O Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios da Comunicação recomenda manter o volume abaixo de 70 decibéis.

Em um iPhone, você pode escolher o volume máximo na configuração Sons e Segurança do Fone de Ouvido. Você também pode controlar o volume máximo para uma criança nos controles de Tempo de Tela. Em um dispositivo Android, você pode encontrar opções nas configurações Sons e Vibrações.

Seus olhos

Ficar olhando para a tela de um smartphone ou tablet por longos períodos de tempo pode causar fadiga ocular. A solução é distância, pausas e um pouco de sol.

Quando você estiver olhando para o seu telefone, ele deve estar a pelo menos um pé de distância (30,4 centímetros) do seu rosto para evitar fadiga ocular, diz Raj Maturi, porta-voz da Academia Americana de Oftalmologia e oftalmologista do Midwest Eye Institute. Faça uma pausa de olhar para a tela a cada 20 minutos, mas não fique apenas olhando para a parede. Vá para fora.

“Quando você está ao ar livre, sob sol forte, suas pupilas diminuem para um tamanho muito pequeno”, diz Maturi. “Isso alivia automaticamente a pressão nos seus olhos.”

Celular deve estar a pelo menos 30 centímetros de distância do rosto durante o uso Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Você pode tentar a regra 20-20-20, que é fazer uma pausa de 20 segundos a cada 20 minutos para olhar para algo a pelo menos 20 pés de distância de você. Você também pode fazer pausas mais longas, mas menos frequentes. Não importa como você faça isso, certifique-se de encontrar maneiras de deixar suas íris e pupilas relaxarem.

Além da fadiga ocular, olhar muito para telas pode contribuir para problemas oculares mais permanentes, especialmente em usuários mais jovens, dizem os especialistas. Ainda não há evidências suficientes para vincular o uso prolongado do telefone e da tela a um aumento na miopia, mas Maturi diz que a correlação é bastante forte.

A Apple tem um recurso opcional chamado Distância da Tela em Ajustes → Tempo de Tela que avisa quando a tela estiver muito próxima do seu rosto.

Seu coração

Os telefones foram feitos para serem portáteis, mas muitas vezes eles podem nos manter inertes, grudados em nossas cadeiras ou apodrecendo em nossas camas.

Se o uso do seu telefone estiver atrapalhando sua atividade física regular, comece a programar pausas. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, adultos devem fazer de duas horas e meia a cinco horas de atividade aeróbica moderada toda semana. Está com pouco tempo? Tente 75 minutos de atividade mais intensa. Espalhe isso ao longo da semana para que você esteja, no mínimo, fazendo seu coração bater 30 minutos todos os dias.

Os benefícios do exercício regular são bem documentados. Mas ele pode ajudar a reduzir o risco de doenças como doenças cardíacas, derrame e alguns tipos de câncer. Ele também pode ajudar a diminuir o colesterol, aumentar os níveis de energia, ajudar com condições que afetam a cognição e até mesmo melhorar a saúde mental.

Lidando com ansiedade de separação do telefone? Leve-o com você! Ouça música ou um podcast enquanto caminha ou escreve, mas mantenha seu telefone no bolso.

Seu cérebro

Uma tela pode desencadear dores de cabeça tensionais ou enxaquecas em alguém que sofre delas, de acordo com Charles Flippen II, reitor associado do Centro de Desenvolvimento Profissional Contínuo da Escola de Medicina David Geffen da Universidade da Califórnia em Los Angeles.

Alguns dos motivos incluem não se movimentar o suficiente, a posição do pescoço, a sensibilidade à luz e a diminuição da frequência com que você pisca, o que resseca os olhos.

A solução, como você já deve ter adivinhado, é usar seu dispositivo com moderação e fazer pausas regulares. Se você é sensível à luz, pode diminuir o brilho ou evitar olhar para uma tela brilhante em um quarto escuro. Para evitar forçar seu pescoço, deixe seu telefone o mais próximo possível do nível dos olhos.

Há outra maneira enorme como nossos smartphones estão impactando nossos cérebros: eles estão comendo nosso sono. Flippen, que é o professor de neurologia Richard D. e Ruth P. Walter, recomenda não usar telas na cama e por pelo menos uma hora antes de dormir. Se você tiver que olhar - e você realmente olha? - ative as configurações para minimizar a luz azul, que pode suprimir a produção de melatonina. Em dispositivos iOS, ative a configuração Night Shift. Em dispositivos Android, vá para as configurações de exibição e procure a luz azul ou as configurações noturnas.

“Para um bom descanso, você precisa limpar sua cabeça de todas as sobras do dia e a melhor maneira de fazer isso é simplesmente desligar o telefone”, diz Flippen.

