LinkedIn: Vale a pena usar fotos geradas por IA em redes profissionais?

THE WASHINGTON POST - Imagine sua foto de rosto perfeita. As manchas em seu rosto desapareceram. Olheiras sob seus olhos? Nenhuma aqui. Seu cabelo se encaixa perfeitamente no lugar, seu sorriso transmite o sentimento certo e seus fios são elegantes e sofisticados.

PUBLICIDADE Digamos que você possa obter essa foto de rosto com o clique de um botão. Mas há um problema: a foto não é você de verdade, e esse momento - as roupas, o cabelo, o sorriso - nunca aconteceu de verdade. Você ainda se sente confortável em apresentá-la como uma foto sua? As ferramentas de inteligência artificial tornaram mais fácil do que nunca gerar imagens quase instantaneamente. E as ferramentas de inteligência artificial (IA) que vendem fotos profissionais por uma taxa estão ajudando os candidatos a emprego e os trabalhadores a atualizar rapidamente seus closes para que apareçam como as melhores versões de si mesmos - ou versões ainda melhores em alguns casos.

Try It On deixa o usuário escolher estilos específicos de fotos, que vão desde glamurosas e divertidas até profissionais Foto: Try it on AI/Reprodução

Mas, apesar da facilidade do processo, a tecnologia ainda tem algumas falhas que podem afetar os tipos de corpo e as características faciais das pessoas ou até mesmo alterar etnias. E, embora o uso de uma foto de si mesmo gerada por IA possa impressionar e intrigar algumas pessoas, outras podem associá-la à mentira ou à superficialidade.

“É hora de admitir que em breve estaremos cercados por representações do mundo que não são reais... e elas se tornarão cada vez menos reais a cada dia”, disse Kristian Hammond, professor de ciência da computação da Northwestern University que estuda IA.

Testei três apps de criação IA: Aragon.ai, Secta Labs e Try It On. Embora os três provedores tivessem requisitos, configurações e estilos de fotos diferentes, todos eles tinham algumas coisas em comum: cada um oferecia pelo menos uma foto que se assemelhava muito à pessoa e era profissionalmente apropriada, e cada um fornecia resultados com problemas que variavam de cômicos a ofensivos.

Como funcionam as ferramentas de fotografias de IA?

Os usuários visitam o site dos provedores, carregam suas fotos e obtêm os resultados em um período de 20 minutos a algumas horas, dependendo do serviço e da demanda.

O Aragon.ai exige apenas seis fotos suas, enquanto o Try It On pede pelo menos 10, e o Secta Labs exige um mínimo de 15 fotos. Os serviços têm um conjunto de perguntas ou opções para que os usuários ajudem seus sistemas a entender melhor as imagens. O Aragon.ai faz perguntas como gênero, faixa etária e etnia, enquanto o Secta Labs permite que você inclua comentários sobre os resultados preferidos, incluindo expressões faciais, planos de fundo ou roupas específicas. O Try It On permite que você escolha estilos específicos de fotos que deseja ver, como fotos glamourosas ou mais profissionais.

Depois que as fotos e as opções são selecionadas e aprovadas pelo sistema, a IA assume o controle. A tecnologia usa inteligência artificial, algumas das quais foram originalmente desenvolvidas com base no Stable Diffusion, mas agora são modelos proprietários, para absorver tudo o que sabe sobre os diferentes tipos de pessoas, as opções que você escolheu e as fotos enviadas. O resultado é uma imagem que, em última análise, é um conglomerado de todos os três.

“Dependendo do equilíbrio dos dados de treinamento, você terá um movimento em direção a uma norma”, disse Hammond. “Eles levarão a imagem em direção... à aparência de alguém e ao que se supõe que deveria ser.”

Os serviços variam de US$ 21 a US$ 79 e geram de 20 a 200 fotografias, dependendo do pacote escolhido. Todas as imagens podem ser baixadas e, em alguns casos, podem até ser editadas, manualmente ou com a IA.

O que a IA fez bem?

PUBLICIDADE Uma boa parte das fotografias de IA era parecida com o rosto da pessoa. E todas elas ofereciam várias opções que apresentavam diferentes ângulos, poses, expressões, opções de roupas, planos de fundo e, às vezes, penteados. Marko Jak, cofundador da Secta Labs, sediada em Austin (Texas, EUA), disse que a empresa usa os respectivos modelos que são aplicados a diferentes pessoas para produzir resultados mais realistas. “Os modelos de código aberto são voltados para pessoas brancas”, disse Jak. “Portanto, uma das principais coisas que perguntamos é o gênero e a etnia, pois alteramos todo o processo em função disso.”

Os testes de IA do Secta Lab mostraram alguns resultados realistas em geral, mas espera-se que seus modelos mais novos - programados para serem lançados no final deste mês - sejam mais precisos. A Aragon.ai, sediada em São Francisco (Califórnia, EUA), também está trabalhando para melhorar a semelhança facial e aumentar o controle dos resultados pelo usuário.

Aragon AI, para um melhor resultado, faz perguntas iniciais sobre o gênero, faixa etária e etnia do usuário Foto: Aragon AI/Reprodução

Embora alterar uma imagem não seja algo novo, a escala em que as pessoas podem fazer alterações e criar imagens - e a velocidade e facilidade com que podem fazer isso - é o que tornou os geradores de fotos com IA tão transformadores. Alguns fornecedores dizem que sua tecnologia é apenas o próximo avanço na fotografia depois das câmeras digitais, aplicativos de edição como o Adobe Photoshop e filtros em mídias sociais, smartphones e aplicativos de fotos.

“Ela simplesmente torna a fotografia tradicional acessível a todos”, disse Wesley Tian, cofundador e presidente executivo da Aragon.ai.

Quais foram os problemas?

A tecnologia não é perfeita. Portanto, esteja preparado para ver alguns resultados estranhos ou até mesmo chocantes.

Algumas pessoas sentem desconforto em resposta à representação humana. Em exemplos mais extremos, a foto da IA se assemelhava ao que você veria em um espelho de casa de diversões, com olhos exagerados, narizes encolhidos ou testas expandidas. Em outros casos, a imprecisão é sutil.

Em nosso teste, todos os três provedores pareciam ter problemas para avaliar o tipo de corpo de uma pessoa, pois as fotos carregadas são apenas dos ombros para cima. Portanto, os resultados incluíram representações da pessoa que eram mais magras, mais pesadas ou mais altas do que realmente são.

Se você é o tipo de pessoa que está disposta a editar completamente sua imagem ou aparência, você pode estar sinalizando que não é digno de confiança Olivier Toubia, professor de marketing da Columbia Business School

Também foram tomadas liberdades com relação ao tórax e, especificamente para as mulheres, o quanto elas querem acentuá-lo. Assim, as opções de roupas variavam de camisas com botões altos, tops que mostravam o decote e blazers decotados usados com o peito nu. Um dos motivos pelos quais as mulheres podem ver mais resultados com pouca roupa é o fato de existirem mais imagens sexualizadas de mulheres na Internet, o que pode se refletir nos dados de treinamento da IA. Mas isso também pode ser oferecido intencionalmente.

“Presumo que haja uma decisão consciente de fornecer algumas, caso seja esse o caminho que você queira seguir”, disse Hammond.

A IA também teve dificuldades com os tipos de cabelo — mais ainda com pessoas com cabelos longos ou penteados variados. Às vezes, ela não conseguia decidir se o resultado deveria incluir cabelos curtos ou longos ou um penteado para cima ou para baixo, então produzia alguns híbridos estranhos.

Outro problema comum com a IA? Detalhes como dedos, brincos, dentes e, às vezes, até mãos, braços, pescoços e mangas. Algumas vezes, a IA também envelheceu a pessoa em cerca de 30 anos.

Vale a pena?

As fotografias com IA estão crescendo em popularidade, dizem os especialistas em IA e os fornecedores de imagens. Mas há algumas coisas que você deve considerar antes de usar uma.

Primeiro, pergunte a si mesmo o que está tentando transmitir e considere o que interessa ao seu setor, disse Olivier Toubia, professor de marketing da Columbia Business School. Por exemplo, para os atores, as fotos de rosto são muito importantes, mas talvez isso não seja importante em uma central de atendimento.

Secta Labs permite incluir comentários sobre preferências de expressões faciais, planos de fundo ou roupas Foto: Secta AI/Reprodução

A IA pode lhe oferecer uma oportunidade de mostrar sua criatividade, seu conforto com a tecnologia ou seu lado extravagante. Mas se você estiver se afastando muito da realidade, isso pode gerar desconfiança.

“Se você é o tipo de pessoa que está disposta a editar completamente sua imagem ou aparência, talvez tenha mentido sobre seu GPA ou suas credenciais”, disse ele. “Você pode estar sinalizando que não é digno de confiança.”

Os clientes de fotos de IA estão usando suas fotos em seus perfis do LinkedIn, sites de empresas, aplicativos internos de e-mail ou bate-papo e até mesmo perfis de namoro e fotos de passaporte, disseram os fornecedores. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, no entanto, diz que não permite alterações digitais em fotos de passaporte, embora não esteja claro se ele pode identificar fotos geradas por IA. Ter uma foto de perfil com IA não é uma violação da política do LinkedIn, desde que ela reflita a semelhança de alguém. Mas o LinkedIn tem sistemas destinados a detectar e remover contas que usam fotos de IA para perfis falsos.

Josh Drew, especialista em consultoria e contratação de tecnologia da empresa de recrutamento Robert Half, disse que não dá muita importância às fotos de IA ou às fotos de perfil, mas se você vai ter uma foto, certifique-se de que ela seja boa.

“Prefiro ver alguém dando o melhor de si do que algo não profissional”, disse ele. “Mas, em última análise, você tem que ser a pessoa que está tentando representar.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.