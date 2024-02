A decisão unânime visa as chamadas automáticas feitas com ferramentas de clonagem de voz de IA sob o Telephone Consumer Protection Act, uma lei de 1991 que restringe chamadas indesejadas que utilizam mensagens de voz artificiais e pré-gravadas.

O anúncio aconteceu enquanto as autoridades de New Hampshire estão avançando em sua investigação sobre chamadas automáticas geradas por IA que imitaram a voz do presidente Joe Biden para desencorajar as pessoas de votar na primeira primária do Estado no mês passado.

Com efeito imediato, a regulamentação capacita a FCC a multar empresas que usam vozes de IA em suas chamadas ou bloquear os provedores de serviços que as transportam. Também abre a porta para os destinatários das chamadas entrarem com processos judiciais e dá aos procuradores-gerais dos estados um novo mecanismo para reprimir os infratores, segundo a FCC.