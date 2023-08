Zuckerberg diz que Musk não está levando luta ‘a sério’: ‘hora de seguir em frente’

Mark Zuckerberg, dono da Meta, afirmou no domingo, 13, que Elon Musk, proprietário da rede social X, ex-Twitter, não está “falando sério” sobre uma eventual luta entre os dois e que é “hora de seguir em frente”.

Em publicação na rede social Threads, Zuckerberg disse que ofereceu uma data real, mas que Musk “não confirma uma data, depois diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer uma rodada de treino no meu quintal”.

“Se o Elon algum dia levar a sério uma data real e um evento oficial, ele sabe como me contatar. Caso contrário, é hora de seguir em frente. Vou focar em competir com pessoas que levam o esporte a sério”, escreveu Zuckerberg.

Zuckerberg afirmou que Musk, não está 'falando sério' sobre uma eventual luta entre os dois. Foto: Manu Fernandez, Stephan Savoia/AP

Zuckerberg também mencionou na publicação que Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), se ofereceu para fazer da luta uma competição legítima para caridade. White chegou a afirmar que havia conversas para que o evento fosse realizado no Coliseu, em Roma.

A possibilidade da luta entre os dois bilionários surgiu com um desafio de Musk, que afirmou que estava pronto para lutar com Zuckerberg ao comentar a notícia de que a Meta estava criando uma rede social - o Threads - para competir com o X.

Zuckerberg, por sua vez, aceitou o “desafio” em postagem no seu perfil do Instagram, em que reproduziu a fala de Musk com a legenda “mande a localização”.