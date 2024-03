A princesa não é vista em público desde o Natal, no dia 25 de dezembro. Em meados janeiro, deu entrada em um hospital para uma “cirurgia abdominal”. Nunca mais apareceu até que, na sexta-feira da semana passada, foi divulgada uma fotografia sua com os três filhos. As agências de notícias fizeram seu trabalho disparando o registro para jornais, revistas e sites em todo mundo. Algumas horas depois, a retiraram.

O quanto se pode manipular uma fotografia? Em geral há tolerância com um corte, desde que não retire algum elemento que tenha relevância. Dá para manipular contraste, atenuar ou reforçar a intensidade das cores — mas não a ponto de fazer um céu azul parecer nublado. Em essência, mexer um pouco pode, mas não a ponto de descaracterizar a cena. Para ser jornalística, uma foto precisa retratar com fidelidade um instante que de fato ocorreu.

Mas a manga da princesinha estava apagada, um zíper no casaco de Lady Kate sumia de repente, e sua mão abraçando um dos filhos estava sem foco. Eram tantos indícios de manipulação que não dá para afirmar que a cena ocorreu. Alguém ou algum detalhe relevante pode ter sido retirado da imagem, ela pode ser uma colagem de momentos diversos.