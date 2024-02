Muitos dizem que o ano só começa de fato após o Carnaval. Sendo da galera que gosta de cair na folia, ou até daqueles que preferem ficar de boa no sofá, o feriado prolongado é uma boa oportunidade para se aventurar no mundo dos drinques e preparar bebidas que vão levantar os ânimos, ou serão uma boa companhia para assistir um filminho.

Seja lá qual for seu estilo, nossa seleção de drinques divertidos para o carnaval está repleta de bons coquetéis, dos autorais aos mais clássicos, todos com algum toque divertido na sua história, ingredientes e nomes. Veja abaixo os drinques que selecionamos para você entrar no clima da folia.

Gabriela Cravo e Canela

Drinque com canela servido no Cineclube Cortina. Foto: Tales Hidequi/Cineclube Cortina/Divulgação

O drinque, que leva o nome do clássico romance de Jorge Amado, traz a cultura brasileira para o copo, brincando com o título literário e com ingredientes que são a cara do Brasil. Carregado em especiarias, o drinque servido no Cineclube Cortina também pega inspiração na tropicalidade da coquetelaria tiki, tendo rum e suco de fruta como base. Você pode conferir o passo a passo para fazer esse drinque em casa clicando no link abaixo.

Veja a receita

Frida

Frida, drinque com tequila e tangerina. Foto: Tales Hidequi/Cineclube Cortina/Divulgação

Também presente na carta de drinques autorais do Cineclube Cortina, o Frida é um drinque da família Highball e tem como proposta ser refrescante e leve. A estrela do coquetel é a tangerina, que participa da construção da bebida em forma de xarope e de soda.

Veja a receita

Summer Breeze

Sumeer Breeze, drinque com vodca Foto: Danilo Rodrigues/Bar dos Cravos/Divulgação

Assinado pela chef de bar Natlhia Sanchez para a carta especial de drinques do Bar dos Cravos, leva bitter de pêssego e um licor de ameixa japonesa umeshu. O resultado é um coquetel de sabor leve e adocicado.

Veja a receita

Raspberry Golden

Raspberry Golden, drinque com framboesa e vodca. Foto: Danilo Rodrigues/Bar dos Cravos/Divulgação

Esse drinque, preparado pela bartender Stephanie Marinkovic, do Bar dos Cravos, é para quem gosta de algo mais azedinho, sem deixar de lado a leveza e o dulçor. O foco é a framboesa, que aparece em dupla dose, em um purê e na vodka saborizada com a fruta.

Veja a receita

Niemeyer

Drinque com cachaça de cumaru e ginger ale. Foto: Thiago Maziero/Bosco/Divulgação

Com uma receita de inspiração italiana, o bar do Bosco apresenta o drinque Niemeyer, que leva ginger ale, cachaça infusionada com sementes de cumaru (que você pode preparar em casa). A receita simples é finalizada com uma delicada rodela de limão desidratado, que completa os aromas do drinque.

Veja a receita