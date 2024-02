Caipirinha: cinco jeitos diferentes para fazer no esquenta do Carnaval

Um dos momentos mais importantes do Carnaval é o esquenta. Antes de mergulhar nos bloquinhos e festas, reunir e se preparar para a folia com a família e os amigos em casa pode ser um momento divertido, que também acaba se tornando parte importante da celebração.

É comum já começar a “bebericar” as bebidas nesse momento, e aqui está uma oportunidade de fazer algo diferente para impressionar a galera. Separamos 5 versões de caipirinha para você fazer em casa nesse carnaval, para variar um pouco e ir além das cervejas e da caipirinha tradicional, com frutas diferentes e que combinam 100% com a data.

Veja abaixo o que separamos e aproveite bem o feriado – bom carnaval!

Caipirinha três limões

PUBLICIDADE

Caipirinha de três limões do Bar dos Cravos. Foto: Marcelo Ferreira/Bar dos Cravos/Divulgação

Ainda sem sair muito da linha da caipirinha tradicional, essa caipirinha do Bar dos Cravos combina os sabores dos limões mais queridos e utilizados na cozinha brasileira: o limão taiti clássico do drinque, o limão siciliano, aromático e suave, e o limão cravo, que vai dar um toque mais rústico para o coquetel. Clique no link abaixo para conferir a receita desse drinque fácil.

Veja a receita

Caipirinha de pitaya e limão siciliano

Caipirinha de pitaya e limão siciliano Foto: Bar Original/Divulgação

PUBLICIDADE

A versão do Bar Original da caipirinha leva a pitaya como ingrediente “convidado” para dar ainda mais frescor e uma linda cor para o drinque, que foi batizado de “Caipirinha Vida da Minha Vida”. O limão escolhido é o siciliano, que se combina com os sabores da fruta e da cachaça. O drinque traz ainda como sugestão uma infusão com baunilha que pode ser preparada em casa.

Veja a receita

Caipirinha de morango, maracujá e hortelã

Caipirinha de morango com maracujá. Foto: BEC Bar/Divulgação

O docinho do morango, a acidez do maracujá e a refrescância da hortelã… Tudo isso caminha junto nessa caipirinha fácil do BEC Bar. O clássico é fazer com a cachaça, mas a receita permite que você use a criatividade e adote o seu destilado favorito - uma possibilidade é usar a vodka, transformando o drinque em uma ‘caipiroska’.

PUBLICIDADE

Veja a receita

Caipirinha de caju e capim-santo

Caipirinha de caju e capim santo. Foto: Rodolfo Regini/BEC Bar/Divulgação

O capim-santo é uma erva de sabor puxado para notas cítricas que vai funcionar super bem para dar um toque especial na caipirinha de caju do BEC Bar. A receita utiliza o xarope da erva, mas vale colocar pedaços dela e do caju na bebida para deixá-la ainda mais bonita e aromática.

Veja a receita

PUBLICIDADE

Caipirinha de manga

Caipirinha de manga com morango Foto: Rubens Kato

A caipirinha de manga com morango, elaborada pelo bartender Laércio Zulu, tem um segredo para se destacar como uma das caipirinhas mais ‘diferentonas’ da lista: uma pitada de wasabi, que harmoniza com as frutas e deixa a receita ainda mais refrescante e intensa no sabor.

Veja a receita