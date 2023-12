Se você está ficando sem ideia do que fazer de sobremesa para a ceia, não se preocupe: o chef Gabriel Pita, da doceria Zucker, compartilhou com o Paladar algumas receitas de tortas doces para os mais variados gostos.

Fazer algumas dessas tortas pode ser também uma boa oportunidade para aprender de vez a fazer alguns processos básicos da confeitaria. A massa Sablée, por exemplo, é coringa entre as tortas, e as ganaches presentes em alguns dos recheios podem ser utilizadas em uma variedade de sobremesas.

Torta de maracujá

Torta de maracujá da doceria Zucker. Foto: Doceria Zucker/Divul

PUBLICIDADE

Essa torta apresenta um sabor leve e frutado, combinando o recheio cremoso de maracujá com a geleia da fruta, que adiciona uma acidez no ponto para a receita. Confira o passo a passo clicando no link abaixo.

Veja a receita

Torta de chocolate com caramelo crocante

Torta de chocolate com caramelo crocante Foto: Doceria Zucker/Divulgação

A cobertura dourada dessa torta é feita a partir de pedacinhos crocantes de caramelo polvilhados com pó dourado comestível, que adiciona textura e um ar sofisticado para a torta. Para contrastar com a cobertura doce e crocante, o chef preparou uma ganache de chocolate amargo cremosa e super prática de preparar.

PUBLICIDADE

Veja a receita

Torta de chocolate branco com frutas vermelhas

Torta de chocolate branco com frutas vermelhas da doceria Zucker. Foto: Divulgação/Doceria Zucker

Uma torta prática, com uma massa de biscoito de maizena de apenas dois ingredientes. A dica do chef é utilizar a criatividade e adicionar a sua combinação favorita de frutas vermelhas à torta.

Veja a receita

PUBLICIDADE

Torta de limão clássica

Torta de limão da doceria Zucker. Foto: Doceria Zucker/Divulga

O chef ensina a preparar uma versão prática de torta de limão para você fazer em casa, ao estilo daquelas que se compra nas padarias e com ingredientes que você provavelmente já tem na prateleira.

Veja a receita

Torta de pistache

PUBLICIDADE

Torta de pistache Foto: Gabriel Pita

A receita dessa torta é inspirada no ‘Om Ali’, sobremesa tradicional da culinária árabe, muito consumida no Egito e no Catar. Seguindo a atual febre das sobremesas com pistache, você pode aprender uma receita tradicional clicando no link abaixo.

Veja a receita