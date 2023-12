A tradicional degustação de panetones e chocotones de Paladar já está no ar. Os grandes campeões do teste normalmente acompanham valores um pouco salgados (ou doces), dependendo da quantidade do produto e qualidade da marca.

Mas pensando nos valores mais acessíveis e democráticos, sem perder o rigor de qualidade, selecionamos cinco panetones e cinco chocotones por menos de R$ 50 que valem o preço.

Se for presentear alguém ou simplesmente quer economizar no fim de ano, você não pode deixar de conferir essa lista:

Panetones

13 de Maio

A tradicional “Padaria 13 de Maio” não tem apenas os melhores cannolis e pães franceses da cidade. O panetone da marca também merece atenção especial pelo preço e quantidade de frutas cristalizadas. Por R$ 23,80, você leva um panetone clássico de 500g para casa.

Serviço: www.padaria13demaio.com.br | Av. dos Carinás, 535 - Indianópolis, São Paulo

Bauducco

Bauducco Tradicional Foto: Tiago Queiroz

Este ano, o panetone da Bauducco está com um preço bastante atraente. A famosa receita de massa levinha e muitas frutas cristalizadas aparece nas prateleiras por R$43,99. O peso também chama atenção, quase um quilo de panetone (908g).

Serviço: www.lojabauducco.com.br

Casa Suíça

A boa aparência e a massa úmida do panetone da Casa Suíça chamaram a atenção dos jurados da degustação em 2023. A famosa marca está disponibilizando o produto de 400g por apenas R$ 19,99.

Serviço: www.casasuica.com.br

Ofner

Com bastante densidade e umidade na massa, o panetone da Ofner em 2023 destacou-se também pelo preço baixo. Por R$ 49,90, você presenteia amigos e familiares com uma das melhores marcas do mercado. Com certeza, as 500g do produto têm tudo para agradar toda a família.

Serviço: www.ofner.com.br/

Panco

Panco Frutas - Mesmo sendo afetiva, a doçura artificial do panetone não agradou aos jurados. "Sem dúvidas, lembra um panetone pelo sabor de essência, mas não há nada nele que se destaque", afirmou um dos jurados. R$ 17,99, 400g. Onde: carrefour.com.br Foto: Tiago Queiroz

O preço mais baixo da lista fica com o panetone da Panco. O produto foi classificado pelos jurados da degustação como “afetivo e com ótimo custo-benefício”. O panetone da marca possui 400g e custa apenas R$17,99.

Serviço: www.panco.com.br

Chocotones

Cacau Show

Cacau Show Panetone gotas - Apesar de bonito por fora, por dentro, o resultado desapontou: "Muito pesado, massudo e com gosto artificial", apontou um dos jurados. No geral, o chocolate e a doçura em excesso não agradaram. R$ 42,90, 500g. Onde: cacaushow.com.br Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além de muito bonito, o panetone gotas de chocolate da Cacau Show teve o sabor aprovado pelos jurados do teste. O produto de 500g custa R$42,90.

Serviço: www.cacaushow.com.br/

Visconti

Na apresentação, o chocotone Visconti, alto e bem estruturado, se saiu muito bem. No preço e na quantidade, se saiu ainda melhor: 750g por R$ 29,99.

Serviço: www.visconti.com.br

Wickbold

Wickbold Chocolate com gotas - A receita da marca dividiu o júri. Para parte dele, o gosto muito artificial fez parecer um bolo industrializado. Outros defendem que, apesar de não surpreender, a amostra entrega o básico: "Simples, se família não gostar, como sozinho e feliz", brincou um dos jurados. R$ 31,52, 400g. Onde: sondadelivery.com.br Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Um produto simples mas com muita qualidade e sabor. A textura macia e úmida surpreendeu os jurados do teste. O chocotone da Wickbold está nas prateleiras por R$ 31,52 - 400g.

Serviço: www.wickbold.com.br

Alpino

A marca Alpino, da famosa Nestlé, surpreendeu com um chocotone de 500g por R$ 35,90.

Serviço: www.emporionestle.com.br

Santa Luzia

O Chocotone Santa Luzia (500g) é delicioso e doce na medida certa. Uma receita clássica que vem em uma linda embalagem para presentear quem você ama por apenas R$ 50,00.

Serviço: www.santaluzia.com.br/

Como escolher o melhor panetone?

Teste de panetone do paladar Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O que você procura quando vai comprar panetone? Bons preços ou marcas famosas? É claro que essas duas variáveis são fundamentais para fazer uma boa compra. Mas se eu te dissesse que sua escolha de panetone para o Natal pode ficar ainda mais inteligente, o que você diria?

