A cena gastronômica de Salvador é um verdadeiro festim para os sentidos, enraizada na rica mistura de influências culturais que caracteriza a capital da Bahia. Conhecida por sua diversidade e autenticidade, a culinária soteropolitana é um reflexo da herança afro-brasileira, indígena e portuguesa que moldou a identidade local.

Nos mercados e ruas da cidade, aromas exóticos e cores vibrantes atraem os amantes da boa comida. O acarajé, uma iguaria afro-baiana feita de massa de feijão-fradinho frita e recheada com vatapá, camarões e salada, é um ícone gastronômico que não pode ser ignorado.

Os restaurantes em Salvador oferecem uma jornada culinária que vai desde pratos tradicionais até interpretações modernas da cozinha local. A moqueca baiana, um ensopado de peixe ou frutos do mar com dendê, leite de coco e temperos, é uma iguaria que destaca principalmente a influência da cozinha africana. O vatapá, uma mistura rica de pão, camarões secos e amendoim, é outra delícia imperdível.

Além disso, a cidade é famosa pelos seus botecos e barracas de praia, onde se pode saborear petiscos como o caranguejo e a casquinha de siri acompanhados de uma cerveja gelada. A cachaça, destilado de cana-de-açúcar, também tem papel de destaque, com diversas variedades locais.

Se está de passagem por Salvador ou planeja ir pra cidade em breve, conheça quatro restaurantes indicados por repórteres de Paladar.

Origem

O primeiro restaurante, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, traz a comida baiana como conceito em um trabalho que combina técnica e memória afetiva, invenção e tradição. cardápio combina ingredientes frescos que compõem o patrimônio que faz a Bahia ser famosa por sua mesa farta de sabores. Carne de fumeiro, umbu, licuri, maracujá da caatinga, fava de aridan, mel de uruçu amarela, pimenta-de-cheiro doce e requeijão manteiga são alguns dos ingredientes que os chefs apresentam em suas criações.

Serviço: Alameda das Algarobas, nº 74, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. |Terça e quarta, das 19h30 às 23h. De quinta a sábado, das 19h30 à 0h. Apenas com reserva. Capacidade: até 30 lugares

Manga

Idealizado pelo casal de cozinheiros Dante e Katrin, o restaurante Manga habita um casarão renovado no coração do bairro Rio Vermelho. Do criativo menu degustação ao café da manhã servido aos domingos no terraço ao céu aberto, cada faceta do manga reflete as experiências, gostos e estilo que os Chefs desenvolveram ao longo de suas carreiras.

“Queremos oferecer no Manga o que mais apreciamos quando saímos para um bar ou um restaurante: estar em um ambiente aconchegante, casual e descontraído onde a comida é levada muito a sério. O Manga, antes de qualquer coisa, é um restaurante de família, concebido e dedicado para os amantes da boa cozinha. O menu degustação é, sem dúvida, o protagonista do restaurante, mas não abrimos mão de abordar outras vertentes da boa cozinha pelas quais somos igualmente apaixonados. Exploramos de forma criativa os melhores produtos disponíveis em seus melhores momentos, sempre respeitando a sazonalidade. Dos pães, sorvetes e charcutaria até as ervas cultivadas no nosso terraço, tentamos produzir o máximo no próprio restaurante, o que torna nossa ‘cuisine’ extremamente pessoal”, comentam Dante e Katrin.

Serviço: Rua Professora Almerinda Dultra 40, Rio Vermelho - Salvador, Bahia | Terça- Sexta: 19 - 22.30 horas | Sábado: 12:30-15:00 e 19:00-22:30 | Whatsapp: (71) 92963232

Dona Mariquita

Criado em 23 de novembro de 2006, o Dona Mariquita tem como proposta resgatar as comidas típicas regionais servidas nas feiras livres da Bahia, comida de rua e comida de raiz. Numa viagem às origens africanas, o Dona Mariquita resgata receitas e ingredientes originais, trazendo do recôncavo da Bahia alguns mariscos, sementes e folhas, mesclando as influências indígenas, africanas e sertanejas na busca do verdadeiro sabor baiano.

Serviço: Rua do Meio, nº 178, Salvador/BA | (71) 3334-6947

Djalma’s

Nas redondezas da orla, no bairro da Pituba, em Salvador, um ambiente despretensioso, mas com uma cozinha saborosa, encanta moradores e visitantes desde a década de 1980. Perto de completar 30 anos de história, o restaurante Djalma’s Drinks aposta numa gastronomia diversa, privilegiando desde os sabores do mar até carnes de churrasco suculentas, além de outros petiscos para acompanhar encontros agradáveis.

Serviço: R. Minas Gerais, 352 - Pituba, Salvador - BA, 41830-020