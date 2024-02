5 dicas para fazer a coxinha perfeita

A coxinha tradicional, composta por uma massa de batata e farinha de trigo recheada com frango desfiado e temperos, tornou-se um dos petiscos mais queridos e icônicos da culinária brasileira.

A matéria de Giulia Howard aborda principalmente as variadas versões dessa iguaria. Em colaboração com os chefs Tarcisio da Silva, da Padaria Bella Paulista, e Norberto D’Oliveira, do Frangó, veja algumas dicas para fazer a coxinha perfeita:

Escolha ingredientes de qualidade para preparar a coxinha

A massa deve ter uma textura lisa e não grudar nas mãos, alcançando esse resultado por meio de uma sova adequada

O recheio deve ser cremoso e suculento

Certifique-se de empanar bem toda a coxinha

Frite a coxinha no óleo na temperatura certa para evitar que queime por fora e fique crua por dentro

Quer saber mais detalhes? Confira um guia que explora a origem da coxinha, apresenta algumas receitas e oferece outras explicações.