O arroz não precisa ser apenas um coadjuvante na ceia de final de ano, ele também pode ser um destaque da noite. Estas cinco receitas de arroz de forno mostram como esse popular acompanhamento da ceia pode ganhar muito sabor sem mais complicações. Confira!

Arroz de forno com frango, páprica e calabresa

SÃO PAULO 15/12/2023 PALADAR ARROZ DE FORNO - pratos preparados no Centro Universitário Senac - Santo Amaro) ARROZ COM PAPRICA FRANGO E CALABRESAFOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Rendendo três porções, este arroz de forno leva onze ingredientes e tem apenas sete passos. A receita simples e saborosa fica pronta rapidinho e é perfeita para incrementar o arroz da ceia.

Arroz de forno cremoso com camarão

SÃO PAULO 15/12/2023 PALADAR ARROZ DE FORNO - pratos preparados no Centro Universitário Senac - Santo Amaro) ARROZ CREMOSO COM CAMARAO E CRISPI DE ALHO PORO FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Diretamente do fundo do mar, este prato também leva um saboroso crispy de alho poró para além dos grandes camarões e muito cream cheese. São catorze ingredientes que rendem quatro porções desse delicioso arroz de forno bem cremoso.

Arroz de forno de cogumelos com salmão

SÃO PAULO 15/12/2023 PALADAR ARROZ DE FORNO - pratos preparados no Centro Universitário Senac - Santo Amaro) ARROZ COM COGUMELOS E SALMAO FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Uma mistura muito saborosa que une dois ingredientes sofisticados: cogumelos e salmão. Com molho de soja, dois tipos de cogumelos - shitake e shimeji - e pele de salmão, esta receita é ótima para surpreender no Natal em família.

Arroz de forno com costelinha de porco e milho

SÃO PAULO 15/12/2023 PALADAR ARROZ DE FORNO - pratos preparados no Centro Universitário Senac - Santo Amaro) ARROZ DE FORNO COM COSTELINHA E MILHO COM CREME MEIA CURA FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Milho e costelinha casam super bem. A carne de porco e o milho em espiga juntam-se ao arroz agulhinha em um prato bem cremoso, gostoso e ótimo para quem quer substituir o bom e velho pernil em grande estilo.

Arroz negro de forno com bacalhau

SÃO PAULO 15/12/2023 PALADAR ARROZ DE FORNO - pratos preparados no Centro Universitário Senac - Santo Amaro) ARROZ NEGRO COM BACALHAU FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A cara do Ano Novo, o bacalhau vem nesta receita de um jeito diferente e muito saboroso: junto com o arroz negro. Muito bonito à mesa, este prato é ótimo para encantar os convidados da ceia com boa comida.

