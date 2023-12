A ceia é uma das coisas mais aguardadas do Natal. Reunir a família e os amigos ao redor da mesa com comidas que nos fazem lembrar de momentos de afeto é um dos pontos altos do final do ano.

No entanto, nem sempre é possível gastar muito no período natalino. Além da época exigir muito do orçamento, a verdade é que a ceia de Natal em si também ficou mais cara. Segundo levantamento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), a cesta de Natal (com tender, azeite, espumante e outros ingredientes típicos) está 8,9% mais cara em relação a 2022.

Mas nem tudo está perdido. Pedimos ajuda para a chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, para montar uma mesa de Natal econômica e ainda assim, deliciosa. A escolha de Helô foi seguir a linha de uma ceia “tropical”, com ingredientes refrescantes com preço camarada e que combinam com o calorão, já que a expectativa é de um final de ano abafado Tudo, claro, sem perder a vibe natalina.

Veja a seleção de receitas da chef abaixo: uma entradinha prática e saborosa, uma opção diferente de arroz, um peru de natal diferente e recheado e uma torta para a sobremesa.

PUBLICIDADE

Entrada: Castanha de caju agridoce

A ceia começa pelas castanhas de caju agridoces. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Verdadeiras estrelas do fim de ano, as castanhas podem roubar a cena na hora das entradas. Essa receita prática de castanha de caju agridoce é muito saborosa e fica pronta em poucos minutos, o que te dá mais tempo para se dedicar ao restante da organização e dos preparos da ceia. Para deixar essa entrada mais em conta, você pode optar por comprar as castanhas já quebradas, que apresentam qualidade similar e preço menor em relação às inteiras. Confira no link abaixo o passo a passo.

Veja a receita

Prato principal: Arroz de coco

PUBLICIDADE

Arroz de coco da chef Helô Bacellar. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Sendo uma alternativa diferente para o arroz branco ou o arroz com passas clássico das ocasiões especiais, essa receita conta com a adição do coco para dar um toque diferente para a ceia. O preparo desse arroz não exige um tempo muito maior por conta do coco: basta tostar ele um pouco na frigideira para liberar os sabores e cheiros. Veja como preparar essa receita clicando no link abaixo.

Veja a receita

Prato principal: Peito de peru recheado com gengibre e coco

Peru recheado com leite de coco. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

PUBLICIDADE

O coco volta a ser estrela dessa receita prática e diferente do peru de Natal, agora em forma do leite de coco que torna o recheio cremoso e cheio de sabor. Ao invés de assar o peru por completo, de acordo com os pratos mais usuais para a data, Heloísa Bacellar preparou um peru recheado com leite de coco, gengibre, pimenta e outros ingredientes, mas com esse segredo: Helô utilizou apenas o peito, que foi aberto em “borboleta” para receber o recheio cremoso e picante. Veja como preparar a receita clicando no link abaixo.

Veja a receita

Sobremesa: Torta linzer de abacaxi

Torta linzer, típica da Áustria. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

De origem austríaca, o nome dessa torta faz referência à simpática cidade de Linz, ao norte do país. Na versão de Helô Bacellar, a sobremesa ganha um recheio cítrico e saboroso de abacaxi, para dar um toque mais fresco e tropical. Os toques autorais não param por aí: a receita clássica da massa ganha a adição de castanhas-do-Pará, que dão ainda mais sabor e textura para a torta. Confira abaixo o passo a passo.

PUBLICIDADE

Veja a receita