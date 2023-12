Faltando poucos dias para o Natal, é comum que haja aquela correria típica para organizar a festa. Separar nomes para o amigo secreto, presentes para as crianças, lugar onde a celebração será realizada, quantidade de bebidas... E em meio a tudo isso, o principal: a preparação da ceia.

É nesse ponto que surgem as maiores dúvidas, afinal, o que preparar de acompanhamento? Quais sobremesas vão agradar os convidados? O que servir de entrada? Muitas são as possibilidades para essas questões, mas se tem uma que pode deixar anfitriões indecisos é a escolha do prato principal.

É bem verdade que o peru é a estrela da mesa há bons séculos, mas há pelo menos uma década o chester tem sido uma carne alternativa que anda conquistando as famílias. Embora se pareçam, as peças não são a mesma coisa, e a escolha pode ser guiada por uma série de aspectos, como sabor e custo-benefício.

Para ajudar nessa escolha, o Paladar chamou o chef do Brodo Restaurante, Marcelo Vaz, que explicou detalhadamente o preparo das duas aves. Você pode conferir tudo na matéria ‘Chester ou peru: qual é melhor para o Natal?, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

