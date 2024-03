AirFryer: conheça os diferentes tipos e saiba qual é a ideal para você

A AirFryer, que promete e cumpre a função de não apenas fritar alimentos sem a necessidade de adicionar óleo, mas também de assar e cozinhar uma série de ingredientes, tem sido um eletrodoméstico cada vez mais presente nas cozinhas.

O aparelho que divide espaço com itens essenciais, como fogão, geladeira e microondas se encontra à venda nas grandes lojas sob diversas marcas e modelos, e cada um deles atende a necessidades diferentes.

As versões mais populares são as de 3, 4, 5 e 8 litros, e são o suficiente para assar, fritar ou cozinhar alimentos uniformemente, entretanto, para famílias maiores ou para ocasiões que demandam o preparo de maior quantidade de comida, há no mercado a AirFryer Forno, com 12 litros de capacidade.

Além disso, voltado ao público que zela por muita praticidade, há também o modelo AirFryer Dupla, que é capaz de preparar duas receitas simultaneamente, cada uma com uma programação individual para evitar o risco de queimar ou deixar cru algum alimento que demande mais ou menos tempo de cocção.

A chef Bru Calderon e a equipe da Mondial Eletrodomésticos compartilham mais dicas e segredos sobre a fritadeira a ar na matéria ‘Guia da AirFryer: aprenda a preparar receitas maravilhosas na fritadeira elétrica’, por Felipe de Paula. Leia na íntegra aqui.