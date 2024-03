Amêndoas contribuem para fortalecer defesas e controlar a pressão; aprenda receitas

Com base nos resultados de pesquisas nacionais, a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão destaca o potencial das oleaginosas como opções saudáveis para incluir nos lanches da rotina.

Entre as opções listadas, como amendoins, avelãs e nozes, destacam-se as amêndoas. Seus benefícios incluem o controle da pressão arterial e o reforço das defesas do organismo devido à presença de minerais.

Por isso, é importante incorporá-las à rotina em uma quantidade adequada, conforme recomendado por Gustavo Rosa Gentil Andrade, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP).

Receitas com amêndoas:

Ravioli de abóbora com molho de amêndoas

O chef Rafael Lorenti ensina a fazer a massa do clássico ravioli, o recheio de abóbora e o molho que inclui amêndoas entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Patê de amêndoas com tomate

Uma opção fácil e rápida de preparar para um lanche da tarde, esta receita combina a fruta com a oleaginosa. Veja a receita completa aqui.

Patê de amêndoa

Salada tunisiana de frango com cuscuz marroquino, passas e amêndoas

Fresca e muito saborosa, esta salada da chef Maddalena Stasi pode acompanhar pratos principais ou servir como uma refeição completa. Veja a receita completa aqui.