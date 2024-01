As 3 melhores marcas de mozzarela de búfala de acordo com especialistas

O Paladar Testou chegou a uma nova edição, e desta vez o alvo foi um dos queijos mais utilizados em massas e pizzas tradicionais, além de saladas e sanduíches: a mozzarela de búfala. Feito com 100% de leite de búfala (que dá origem ao nome), o produto pode ser encontrado em potes plásticos vedados na ala de laticínios dos supermercados sob diversos rótulos.

Para saber quais deles oferecem melhor qualidade por um preço que valha o gasto, o Paladar formou um júri com cinco especialistas para avaliar criteriosamente amostras de seis marcas, levando em consideração frescor, coloração do soro, cremosidade da massa, nível de sal e qualidade do leite.

Após a etapa de degustação, as marcas foram organizadas em um ranking, que elencou os melhores e piores resultados. As marcas que conquistaram o pódio pela qualidade e sabor foram:

Búfalo Dourado (1° lugar)

Levitare (2° lugar)

Almeida Prado (3° lugar)

O ranking completo e a avaliação do júri especializado você confere na matéria ‘Qual a melhor mozzarella de búfala do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.