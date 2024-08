Brasil x Japão: “feijoada is better than sushi?” Entenda o termo

Na última quinta-feira (1º), Brasil e Japão se enfrentaram no vôlei feminino nas Olímpiadas 2024 diretamente de Paris, na França. Durante um jogo emocionante, as japonesas iniciaram super bem, levando os corações brasileiros nas alturas. Contudo, nossa equipe feminina arrematou os três sets e vai para as quartas de final.

Além da emoção da competição, durante a partida um meme viralizou nas redes sociais. Na montagem, uma brasileira segurava uma plaquinha dizendo “Feijoada is better than sushi”, que quer dizer: “Feijoada é melhor que sushi”, reforçando ainda mais a rivalidade entre os países, só que neste caso, nos pratos típicos.

Feijoada é melhor que sushi?

Antes de declarar quem vai levar o ouro neste caso, vamos entender as diferenças entre eles.

A feijoada e o sushi são pratos emblemáticos de suas respectivas culturas culinárias. A feijoada, um prato brasileiro, é uma robusta combinação de feijão preto, carnes variadas, e acompanhamentos como arroz, farofa e couve.

Em contraste, o sushi, originário do Japão, é uma preparação leve e delicada que envolve arroz temperado com vinagre, peixe cru ou frutos do mar, e vegetais, muitas vezes enrolados em algas.

Enquanto a feijoada é conhecida por seu sabor rico e robusto, o sushi destaca-se pela frescura e simplicidade dos ingredientes. Cada prato oferece uma experiência culinária única.

Ainda não ficou convencido de qual é o melhor? Não se preocupe, o Paladar separou dois restaurante de cada para você pode ir tirar a limpo essa rivalidade, enquanto continua torcendo pelo Brasil nas Olímpiadas 2024.

Bolinha

Nesse restaurante, praticamente todo dia é dia de feijoada (menos às segundas), e assim a casa ficou conhecida como uma das mais tradicionais da cidade a servir o prato (sempre das 11h30 às 23h30). Fundadopor Affonso Paullilo, o Bolinha, o lugar era especializadoem pizza, até que numa comemoração de futebol ele preparou, em 1976, a feijoada para a clientela. Nunca mais saiu do cardápio. Onde.Av. Cidade Jardim, 53,Jardim Europa. 3061-2010. Foto: Helena de Castro/Divulgação

Esse restaurante tradicional de São Paulo foi inaugurado em 1946. No cardápio, o prato está disponível em duas versões: a magra, que inclui carne-seca, paio, linguiça portuguesa, costela salgada, lombo e língua defumados; e a tradicional, que é enriquecida com pé, rabo e orelha.

Tordesilhas

No Tordesilhas, feijoadavem comarroz, couve, farinha, vinagrete, laranja,caldinho de feijão, linguiça e torresmo. Foto: Lucas Terribili

O Tordesilha serve, aos sábados, uma feijoada tradicional que inclui paio, linguiça, carne-seca, pé, orelha e costelinha de porco, salgada no próprio local. Seguindo a tradição, a feijoada é servida em cumbucas e acompanhada de arroz, couve orgânica e farinha de mandioca tostada.

Quer conhecer mais lugares veja a matéria completa do repórter Matheus Mans do Paladar, neste link.

Sushi Kenzo

Combinado executivo do Kenzo Sushi na Liberdade Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Sucesso entre os fãs de sushi, esse restaurante é ideal para quem quer comer uma boa comida japonesa. Além disso, ele trabalha com opções executivas, que inclui 12 peças (são sete sashimis, quatro niguiris e um hossomaki, cortado em seis partes).

Sato

O sushi é o protagonista do longa-metragem sobre um pequeno restaurante no Japão Foto: Sato TV

Esse PF vai trazer desde comida japonesa até mesmo a feijoada típica brasileira. Se estiver inspirado já faz a prova entre Brasil x Japão ali mesmo.

Ficou curioso ou quer saber mais lugares? Veja na matéria completa de Matheus Mans, repórter do Paladar, neste link.