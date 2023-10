Brew Festival: saiba como participar do evento que acontece neste feriado

A partir desta quinta-feira até domindo, entre os dias 12 e 15 de outubro, a cidade interiorana de Campinas (SP) recebe o Brew Festival, um evento de entrada gratuita com shows de rock, cervejarias artesanais e muitas operações gastronômicas.

Quem deseja conhecer as atrações pode se dirigir à Praça Arautos da Paz, ao lado do Parque Taquaral, para provar as cervejas artesanais de selos como Hoffen Bier, Blacaman, Bamberg, Odeon, Germânia, Martina, Marés, Cosvesi, Bodebrown, Berggren, Dama Bier, Hausen Bier e muitos outros, compondo um cardápio de 250 bebidas diferentes.

De acordo com informações do G1, a praça de alimentação do local oferecerá queijos, doces, acarajés e hambúrgueres artesanais para acompanhar uma programação repleta de apresentações ao vivo de bandas locais autorais e covers de grandes nomes da música brasileira e internacional, como Mamonas Assassinas, Tim Maia, Rita Lee, AC/DC, Van Halen etc.

