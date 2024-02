Caipirinha e Carnaval: descubra como a bebida virou ícone das festas brasileiras

A presença de bebidas alcoólicas é uma tradição nas festividades, especialmente durante o Carnaval, uma época apreciada no Brasil. Entre as opções disponíveis, a caipirinha se destaca como uma das mais populares.

Seu sabor é caracterizado pela combinação de frutas cítricas, especialmente o limão, além da cachaça e açúcar, conforme resumido pelo perfil do Comer História no Instagram, que ressalta a ligação dessa bebida com as celebrações carnavalescas.

Ao longo da história, versões semelhantes, com pequenas variações, eram consumidas nos séculos XVII e XVIII. No entanto, foi apenas próximo de 1935 (século XX), com a denominação de ‘batida paulista’, que a caipirinha ganhou reconhecimento.

O livro ‘Marafa’ conta a história de um casal durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Em certo momento, menciona que a ‘cachaça com limão’ foi a bebida que fez parte da festividade de ambos. Assim, é possível imaginar que a partir desse relato, essa mistura se tornou popular -mesmo com a nomeação diferente.

Comer História: o que é?

O projeto ‘Comer História’ é conduzido por três historiadores que contemplam as ligações entre comida e história como um tema para explorar e divulgar.

“Falamos de História através da alimentação e o universo que a cerca, do campo à mesa”, informa o site oficial. O projeto também mantém presença em redes sociais, como Instagram e Youtube.

Caipirinha

Para alcançar a ‘caipirinha perfeita’ -isto é, sem amargor ou açúcar em excesso ao fundo do copo- basta seguir os passos de uma receita do caderno virtual do Paladar. Veja a receita completa aqui.

